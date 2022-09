Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a la periodista y política reformista Faezeh Hashemi, hija del ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjan, uno de los fundadores de la República Islámica de Irán, por apoyar e "incitar" a las protestas tras la muerte de Masha Amin, las cuales se repiten en el país desde hace días.

Según la agencia de noticias Tasnim, Hashemi fue detenida por los servicios de seguridad por su apoyo a las oleadas de protestas que tienen lugar en Teherán. En concreto, se la acusa de convocar a las manifestaciones por la joven de 22 años que murió bajo custodia policial después de haber sido arrestada por no usar correctamente el velo.

Detuvieron a la periodista que dio la noticia de la muerte de Masha Amini en Irán

"Las fuerzas del régimen en Teherán ahora arrestaron a Faezeh Hashemi, la hija del ex presidente de Irán, Hashemi Rafsanjani. Recientemente había calificado el asesinato del régimen de Mahsa Amini y a la sangrienta represión de los manifestantes como un acto de terrorismo de Estado", informó en Twitter el periodista Bahman Kalbasi, corresponsal de BBC.

Hashemi, de 59 años, ha sido una voz crítica en el sistema islámico durante años. Actualmente es presidenta de la Liga de mujeres Ejecutivas del Partido de la Construcción y fue directora del periódico Zan, la primera publicación sobre derechos de las mujeres.

