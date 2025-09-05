La cobertura mediática del juicio al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiende a centrarse en las sorprendentes similitudes entre su caso y la trayectoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos son outsiders de extrema derecha que gobernaron durante la pandemia, abrazando con orgullo el negacionismo médico y climático. Ambos declararon públicamente que no aceptarían una derrota electoral y, tras perder en las urnas, incitaron a sus seguidores a asaltar las legislaturas nacionales de sus respectivos países para revertir los resultados.

Sin embargo, hoy uno de ellos está en el banquillo de los acusados y probablemente enfrentará una condena por el Tribunal Supremo de su país. El otro gobierna Estados Unidos. Como concluyó The Economist en una frase que habría sido impensable hace pocos años: “Temporalmente, al menos, el rol del adulto democrático del hemisferio occidental se ha trasladado al sur”. Comprender cómo ocurrió esto es crucial para abordar los principales desafíos que enfrentan las democracias actuales.

Bolsonaro emergió como político en la primera elección celebrada bajo la Constitución de Brasil de 1988, que restauró la democracia tras más de dos décadas de dictadura militar. Su plataforma estaba arraigada en el autoritarismo.

Al inicio de su carrera, Bolsonaro afirmó que la dictadura militar de Brasil fracasó por no haber matado a suficientes izquierdistas. También argumentó que Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil de 1995 a 2002 (y el primero en ser reelegido), debería haber sido ejecutado, y prometió cerrar el Congreso si era elegido para el cargo. Como miembro de la Cámara de Diputados durante el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, dedicó su voto al coronel que supervisó su tortura durante la dictadura. Estos y muchos otros ejemplos demuestran que Bolsonaro fue un producto de la democracia a pesar de décadas atacándola.

La trayectoria de Trump fue diferente. Se destacó en la década de 1980 como un provocador político, pidiendo la pena de muerte para cinco adolescentes negros y latinos acusados erróneamente de violación en Nueva York. Mientras consolidaba su imagen como un magnate de la televisión de realidad, construyó su marca política y basó su campaña presidencial en un llamamiento a diversas quejas económicas y culturales.

Aunque Trump nunca ha estado comprometido con la democracia liberal, su desprecio más agudo a menudo se ha dirigido a los tribunales. En la visión de Trump, la riqueza y el poder aseguran que las instituciones legales nunca sean un obstáculo, una creencia que llevó a sus negocios y a la política, donde en su segundo mandato como presidente busca socavar la Constitución, poner fin a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, manipular el sistema electoral y redefinir la ciudadanía.

Tanto Trump como Bolsonaro fueron derrotados en las urnas cuando buscaron la reelección por primera vez. Pero ahí terminan las similitudes.

El sistema electoral de Brasil es más robusto y centralizado que el de Estados Unidos. Supervisado por el poder judicial federal del país, las elecciones se celebran en todo el territorio nacional en un solo día, con igual acceso al voto para todos, desde los indígenas de la Amazonía hasta los agricultores de las Pampas. Los resultados se anuncian en cuestión de horas. Bolsonaro fue el primer candidato en décadas en cuestionar la integridad de las elecciones de Brasil, socavando un sistema que había unido al país en confianza.

Esto contrasta con el sistema electoral fragmentado de Estados Unidos, que Trump explotó para erosionar la fe de sus seguidores en la democracia y allanar el camino para la insurrección del 6 de enero de 2021. También presionó a funcionarios estatales para falsificar resultados.

Bolsonaro fue más lejos. Las investigaciones revelaron que él y sus colaboradores cercanos discutieron un borrador de decreto para bloquear la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, un plan que fracasó solo porque el ejército estaba dividido. Otro plan involucraba el asesinato de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, un complot que fue abortado en el último momento, nuevamente por falta de apoyo militar.

Tras las elecciones, los seguidores de Bolsonaro acamparon frente a los cuarteles del ejército exigiendo una intervención militar, mientras que los funcionarios del gobierno alentaban la escalada. Una semana después de la toma de posesión de Lula, invadieron violentamente las sedes de los tres poderes del gobierno.

En Estados Unidos, los vientos políticos cambiaron después de que Trump incitara a la turba que asaltó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump enfrentó cargos penales, pero los más graves quedaron sin efecto cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los presidentes gozan de una inmunidad casi total frente a la persecución judicial. Su victoria en las elecciones de 2024 puso fin efectivamente a todos los intentos de responsabilizarlo.

Por el contrario, Bolsonaro enfrentó una resistencia mucho mayor por parte del sistema legal. Uno de sus principales objetivos durante su presidencia fue el Supremo Tribunal de Brasil. Cuando el Fiscal General de Brasil –un cargo más independiente del ejecutivo que su equivalente en Estados Unidos– presentó cargos contra él, marcó un punto de inflexión en la historia de impunidad de Brasil para los intentos de golpes militares.

Bolsonaro está ahora en juicio por intentar abolir el estado de derecho democrático, un delito claramente definido en la legislación brasileña, a diferencia de Estados Unidos. Es importante destacar que la ley brasileña criminaliza explícitamente los intentos de golpe, basándose en la presunción de que uno exitoso socavaría la responsabilidad legal. La afirmación de Bolsonaro de que solo consideró la idea, pero no actuó en consecuencia, está ahora bajo escrutinio judicial.

Trump y Bolsonaro son emblemáticos de la era contemporánea del autoritarismo competitivo. Ambos manejan hábilmente la desinformación, se apoyan en una retórica anticientífica y contraria a los derechos, y desprecian las instituciones democráticas.

Pero Bolsonaro lleva la marca inconfundible del autoritarismo del siglo XX. Su ideal político es la dictadura militar que terminó en la década de 1980. Aunque ningún país puede defenderse completamente contra la erosión democrática, la constitución posdictadura de Brasil construyó fuertes salvaguardas. Bolsonaro está siendo juzgado porque no pudo contenerse y esperar el desmantelamiento lento de la democracia. Intentó un golpe clásico y encontró un país preparado para rechazarlo.

Como brasileño cuyos familiares fueron arrestados o exiliados por el régimen militar, es reconfortante ver a Bolsonaro en juicio, especialmente cuando ningún líder militar fue condenado por crímenes durante la dictadura. Pero hoy, son los autoritarios competitivos, no los golpes militares, los que más amenazan nuestras libertades. En Brasil, Estados Unidos y otros lugares, debemos detener el deterioro gradual de las instituciones democráticas que permite que lleguen al poder.

(*) Pedro Abramovay, ex Secretario de Justicia de Brasil (2010-11), es Vicepresidente de Programas en las Fundaciones Open Society.

