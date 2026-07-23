El actor español Javier Bardem recibió una gran cantidad de respuestas negativas luego de que se sumara a la ola de críticas hacia Argentina. Sin embargo, a diferencia de otras celebridades, aclaró en sus redes sociales que sus comentarios estaban dirigidos únicamente al presidente Javier Milei por su apoyo incondicional a Israel.

Durante los últimos días, tras la derrota de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, se desencadenaron una gran cantidad de comentarios de odio hacia el país y se festejó masivamente el triunfo de España. Diversas personalidades famosas participaron en esta polémica, como Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Rosalía, IShowSpeed, entre otros.

Redes sociales, odio y la trampa de la campaña antiargentina

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En una entrevista realizada después del partido con el periodista Mendhi Hassan, declaró: “Es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra", profundizó el actor.

Las disculpas de Javier Bardem en redes sociales

A partir de sus críticas al presidente, sus redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que defendían al país y remarcaban que no se sentían representados por las ideologías y actitudes de Milei. Es por ello que Javier Bardem decidió publicar un video en el que afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Decía que era injusto que se le juzgara a la Selección Argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos ”, sostuvo Bardem, quien también remarcó que tiene un gran cariño, respeto y gratitud hacia el país.

Del exabrupto deportivo al "faro de Occidente", el relato libertario y la sobrerreacción del Gobierno

“Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá”, reafirmó el actor. Asimismo, en el ámbito político, destacó las acciones tomadas para brindar justicia a las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

JSM

LT