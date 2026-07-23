José Luis Rodríguez Zapatero habló por primera vez sobre las joyas de 1,3 millones de euros: "Eran regalos de cortesía"

En medio del avance de la causa judicial que lo salpica, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, rompió el silencio. Durante una entrevista concedida este jueves a la Televisión Española (TVE), el referente socialista defendió su inocencia en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.

La causa, que también contempla acusaciones por supuesta organización criminal, lavado de activos y contrabando, sumó un capítulo de alto impacto mediático tras el hallazgo de valiosas joyas de zafiros y diamantes guardadas en una caja fuerte dentro de su oficina.

Es la primera oportunidad en la que Zapatero se pronuncia públicamente sobre esta arista de la investigación. Hasta el momento, solo trascendidos de su entorno cercano habían argumentado que las piezas correspondían a obsequios institucionales o herencias familiares, previo a que se diera a conocer la tasación oficial de los peritos, que supera el millón de euros. "En absoluto quise defraudar y lo voy a sustanciar de manera adecuada. Pero insisto: lo último en que pensábamos nosotros era en el valor patrimonial; lo teníamos ahí como un regalo de cortesía personal sin uso ni destino", aseveró el exjefe de Estado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Crisis en la izquierda iberoamericana: el caso Zapatero sacude al eje chavista y complica a Pedro Sánchez

"Regalos de cortesía" y herencia familiar

Durante la entrevista, el ex mandatario aseguró que la familia prácticamente había olvidado la existencia del botín hallado por los investigadores. Según explicó, las joyas llevaban "muchísimos años" guardadas en el lugar y permanecían junto a otros objetos personales del ámbito familiar.

Zapatero remarcó que las piezas no tenían para él ni para su entorno un fin ni comercial ni de inversión, sino que eran preservadas simplemente como obsequios recibidos en el marco de su actividad. Además, confirmó que aportará toda la documentación necesaria ante la Justicia para justificar la tenencia de dichos elementos y desestimar las sospechas de contrabando o blanqueo que pesan en la causa.

Aún se desconoce el origen de las 103 piezas de lujo halladas en el despacho de Zapatero.

Fajos de dinero en los radiadores y el nexo con "Julito" Martínez

El expediente judicial sostiene que Rodríguez Zapatero habría operado a través de su amigo personal Julio "Julito" Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, firma que contrataba al expresidente.

Durante los allanamientos al departamento de Martínez en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, la Policía encontró 286 mil euros en efectivo ocultos en lugares insólitos: el interior de los radiadores de la calefacción, el baño y dentro de un bolso con palos de golf.

La imputación contra Zapatero impacta de lleno en el gobierno de Pedro Sánchez

Pese a que el empresario presentó un escrito ante la Justicia asegurando que Zapatero estaba "puntualmente informado" de las gestiones para lograr el préstamo público de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2021, el exmandatario desmintió categóricamente esa versión.

"No hablé con nadie, ni de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ni del Gobierno, ni de ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", enfatizó en TVE. Asimismo, aclaró que su labor en la firma de Martínez fue de "mera consultoría y asesoramiento", descartando haber firmado contratos con clientes u ordenado la creación de sociedades offshore.

En tanto, la imputación del ex mandatario desmantela de golpe el discurso de ejemplaridad del Ejecutivo, justo cuando Pedro Sánchez atraviesa su momento de mayor vulnerabilidad, salpicado por las investigaciones judiciales que ya cercan a su esposa, Begoña Gómez, a su hermano, y a ex figuras de su máxima confianza como José Luis Ábalos.

Frente al avance judicial, la coalición gobernante cerró filas denunciando una supuesta persecución política (lawfare). Sin embargo, la oposición no dio tregua: el Partido Popular (PP) pasó a la ofensiva total y apuntó directo al corazón del oficialismo al sentenciar que “el principio que vincula a los dos últimos gobiernos socialistas en España es la corrupción”.

MEG/fl