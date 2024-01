La CIJ pidió a Israel prevenir “actos de genocidio”, pero no solicitó un alto al fuego

La máxima instancia judicial de la ONU solicitó ayer a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para evitar que la situación en el territorio empeore. Antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, pronuncie su fallo final exigió varias medidas de emergencia. Una de ellas urge a Israel a adoptar “medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos” en Gaza.

El tribunal emitió este fallo en el marco del recurso de emergencia presentado en diciembre por Sudáfrica, argumentando que Israel violó la Convención para la prevención de genocidios.

Legítima defensa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió que “la acusación de genocidio contra Israel no solo es falsa, sino que es indignante, y la gente decente debería rechazarla”. “El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. Igualmente inquebrantable es nuestro compromiso sagrado de continuar defendiendo nuestro país y nuestro pueblo. El vil intento de negarle a Israel este derecho es una discriminación flagrante contra el Estado judío”, afirmó el premier.

“Israel seguirá defendiéndose contra Hamas, una organización terrorista genocida. El 7 de octubre Hamas perpetró las atrocidades más horribles contra el pueblo judío desde el Holocausto y promete repetir estas atrocidades una y otra vez. Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamas, no contra los civiles”, continuó.

“Seguiremos facilitando asistencia humanitaria y haciendo todo lo posible para mantener los civiles fuera de peligro, incluso cuando Hamas usa a los civiles como escudo humano”, agregó Netanyahu. “Continuaremos haciendo lo que sea necesario para defender a nuestro país y a nuestro pueblo”, finalizó. Estados Unidos, de acuerdo con Israel, afirmó que las acusaciones de que el Estado judío ha cometido genocidio en Gaza son “infundadas”.

La canciller sudafricana, Naledi Pandor, consideró que las medidas solicitadas equivalen a un llamamiento a un alto el fuego. “¿Cómo aportar ayuda humanitaria sin un alto el fuego? ¿Cómo suministrar agua, o facilitar el acceso a la energía? ¿Cómo garantizar que los heridos se beneficien de cuidados sanitarios?”, preguntó frente al Palacio de la Paz de La Haya, donde sesiona la CIJ.

Inacción. Israel afirma que si hubo actos de genocidio, estos fueron perpetrados por Hamas el 7 de octubre. En los considerandos de su dictamen, Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia, afirmó que el tribunal está “muy preocupado” por la situación de los rehenes en Gaza y reclamó su “liberación inmediata y sin condiciones”.

La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania. El 14 de enero, Netanyahu manifestó su firmeza en mantener la defensa. “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal”, declaró.

Los países que más han apoyado el caso ante la CIJ han sido los de mayoría musulmana, entre ellos Irán, Turquía, Jordania, Pakistán, Bangladés, Malasia y las Maldivas. En América Latina, países gobernados por la izquierda como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela respaldaron la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel. El presidente Javier Milei condenó la violencia “atroz e imperdonable” de Hamas y criticó el “resurgimiento del antisemitismo”.

Hamas difundió un video propaganda

Agencias

El grupo terrorista Hamas difundió ayer un video que muestra con vida a tres mujeres israelíes secuestradas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

Dos de las mujeres que aparecen en el clip, de 5 minutos, Daniella Gilboa y Karina Ariev, son soldados del ejército israelí; y la tercera, Doron Steinbrecher, es civil.

En el video propaganda las mujeres piden que “detengan la batalla antes de que sea demasiado tarde”. Una de las rehenes se presenta: “Me llamo Karina, tengo 19 años, y soy de Jerusalén. El 7 de octubre me secuestraron en la base de Nahal Oz”. “¿Yo no importo? Podría ser su hija. Hablo en mi nombre y por los demás secuestrados y exijo que nos devuelvan a casa mientras estamos con vida”, pidió. Y envió un mensaje a sus seres queridos: “Mamá, papá, Sasha, y el resto de mi familia: los quiero, los extraño y necesito que sean fuertes. Estoy asustada, no quiero morir”.

Dado que el material fue filmado en cautiverio, el mensaje de las secuestradas probablemente se haya grabado bajo presión.