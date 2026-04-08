La Organización Internacional para las Migraciones confirmó cerca de mil migrantes muertos en el Mediterráneo en el primer trimestre de 2026

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó este martes que alrededor de mil migrantes murieron o fueron declarados desaparecidos en aguas del mar Mediterráneo durante el primer semestre del 2026.

El organismo indicó que al menos 765 personas murieron en 2026 en la ruta del Mediterráneo central, un aumento de más de 150% respecto a los 460 documentados en el mismo periodo del 2025. En total, se registraron 990 fallecimiento en este mar, uno de los inicios de año más mortíferos desde 2014.

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"Estas tragedias muestran, de nuevo, que demasiadas personas siguen arriesgando sus vidas en rutas peligrosas", afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope. Y agrego: "Salvar vidas debe ser lo primero, pero necesitamos también esfuerzos más firmes y unificados para evitar que los traficantes y contrabandistas exploten a personas vulnerables y expandir los caminos seguros y regulares".

De esta forma, la OIM recordó que más de 80 migrantes fueron dados por desaparecidos el 5 de abril tras un hundimiento de un barco tras iniciar su ruta en la ciudad libia de Tajura con cerca de 120 personas. En total, 32 personas fueron rescatadas y trasladas a Lampedua, Italia.

Asimismo, el 1 de abril fueron hallados 19 cadáveres en una embarcación cerca de Lampedusa. Los supervivientes afirmaron que la barca salió de Zuara, en Libia, entre el 28 y 29 de marzo, con cerca de 60 personas.

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El mismo día murieron 19 migrantes en el mar Egeo, cerca de la ciudad turca Bodrum, tras el hundimiento de una barca que se dirigía a Grecia, mientras que el 28 de marzo se reportaron 22 víctimas fatales frente a Creta. Además, 19 personas murieron y cerca de 20 fueron dadas por desaparecidas el 30 de marzo en Túnez.

La OIM destacó que, pese a una "drástica caída" en las llegadas a las costas europeas, el número de muertos esta aumentando. En este contexto, Italia registró hasta la fecha unas 6.200 llegadas en 2026, por debajo de las 9.400 de este mismo periodo en 2025.