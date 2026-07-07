La senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó este martes con demandar al futbolista francés Kylian Mbappé por llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo", luego de que ella le recriminara su actitud antideportiva y lo describiera como "un camerunés colonizado".

"Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo", sostuvo la senadora.

Al mismo tiempo, Amarilla se disculpó por sus dichos hacia el francés y pidió que el futbolista también lo haga. "Me retracté (...) ése fue un desatino", dijo, en referencia a sus frases racistas, como "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

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Cómo comenzó el fuego cruzado entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé

Tras la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero francés, de 27 años, rechazó estrecharle la mano al arquero rival, Orlando Gill, y gritó frente a él con los puños cerrados. Antes del partido, Mbappé había declarado: "Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter".

La senadora Amarilla publicó el lunes una carta donde citó esas declaraciones previas del jugador. "A mí me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste 'si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas'’. No somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos", afirmó la legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia", les respondió Mbappé. Y subrayó "el racismo desinhibido" de la senadora.

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Las declaraciones de Mbappé cobraron tanto vuelo que el propio presidente de Francia Emmanuel Macron, las comparó con un "gol": "Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo, esta vez. Todo mi apoyo", escribió en sus redes sociales.

La difícil relación de Kylian Mbappé con el fútbol sudamericano

No es la primera vez que Mbappé se ve envuelto en polémicas a raíz de declaraciones sobre el fútbol sudamericano. "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan", había dicho en 2022. Dos meses después, Argentina derrotó a Francia en la final de la Copa del Mundo.



En tanto, la Cancillería paraguaya tomó distancia de los dichos de la senadora Amarilla al afirmar que "de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".