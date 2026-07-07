La investigación por el atentado con explosivos ocurrido la semana pasada en Mónaco dio un giro inesperado luego de que la principal sospechosa, Anastasiia Berezovska, fuera hallada muerta y enterrada en las afueras de Kiev. La mujer, de 39 años, era buscada por las autoridades monegascas e Interpol, por su presunta participación en el ataque contra el empresario ucraniano Vadim Ermolaev y su familia.

De acuerdo con la información difundida por medios ucranianos, el cuerpo fue encontrado durante la noche del lunes cerca de la capital de Ucrania. Distintas fuentes de la investigación sostienen que la mujer recibió cuatro disparos en la nuca antes de ser enterrada.

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El atentado en Montecarlo

El ataque ocurrió el pasado lunes frente al departamento donde residía Vadim Ermolaev, ubicado sobre la calle Padre Louis Frolla, en Montecarlo.

Según la investigación, la explosión fue provocada por un artefacto explosivo oculto dentro de una bolsa de compras y detonado a distancia, cuando el empresario regresaba a su vivienda acompañado por su pareja y un adolescente de 13 años. Los tres resultaron gravemente heridos.

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Ermolaev permanece internado en estado crítico, mientras que Anna Nasobina, de 46 años, sufrió lesiones devastadoras y debieron amputarle ambas piernas. Un testigo afirmó haberla visto “sin los pies” inmediatamente después de la explosión. Los fiscales sostienen que el atentado fue cuidadosamente planificado y que la sospechosa habría actuado junto a otras personas.

Anastasiia Berezovska, fuera hallada muerta y enterrada en las afueras de Kiev

La búsqueda internacional

Tras el atentado, las autoridades de Mónaco emitieron una orden internacional de captura contra Berezovska por los delitos de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con fines criminales y conspiración.

Interpol difundió una alerta roja con su fotografía y una descripción física, en la que se detallaba que hablaba alemán, tenía el cabello oscuro y un extenso tatuaje, aparentemente con forma de serpiente, en el brazo derecho.

Los investigadores incluso creyeron que el atacante era un hombre, ya que la persona captada por las cámaras de seguridad llevaba ropa masculina, un sombrero de pescador y un disfraz para ocultar su identidad. Posteriormente determinaron que se trataba de Berezovska.

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La reconstrucción del recorrido indica que abandonó Mónaco a pie hacia Francia y luego continuó su fuga por Italia y Alemania, probablemente atravesando Austria o Suiza a bordo de un auto alquilado. La policía alemana llegó a registrar su vivienda en Fráncfort y su vehículo, aunque no logró localizarla.

Sospechas de vínculos con el Kremlin

Aunque oficialmente figuraba como ciudadana ucraniana refugiada en Alemania y ex cazadora, distintas fuentes de seguridad ucranianas sostienen que la mujer habría nacido en Kazajistán, poseía además pasaporte ruso y había residido en la península de Crimea tras su ocupación por Rusia.

Esas mismas fuentes afirman que utilizaba documentación ucraniana para desplazarse con facilidad por la Unión Europea y la vinculan con sectores afines al presidente ruso, Vladimir Putin, además de señalar presuntos contactos con el Kremlin. Hasta el momento, esas acusaciones no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades judiciales que investigan el caso.

Ahora la investigación dio un vuelco total cuando el cadáver de Berezovska fue encontrado enterrado cerca de Kiev. El diario Ukrainska Pravda informó inicialmente que la mujer habría muerto por disparos y posteriormente trascendió que presentaba cuatro impactos de bala en la nuca.

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Además, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que dos personas fueron detenidas por el crimen: un oficial en actividad de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (HUR o GUR) y un exintegrante de las fuerzas policiales. Las autoridades ucranianas, sin embargo, no realizaron comentarios oficiales sobre las detenciones.

Quién es Vadim Ermolaev

El empresario de 58 años es un magnate inmobiliario nacido en Ucrania que renunció a esa ciudadanía en 2019 para obtener un pasaporte chipriota y establecerse en Mónaco. Su nombre figura entre los llamados “oligarcas de Mónaco”, un grupo de empresarios ucranianos de alto poder adquisitivo que se instalaron en el principado tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pericias tras el atentado en Mónaco

Kiev lo sancionó por sus negocios vinculados con Crimea, territorio ocupado y anexado por Rusia desde 2014, especialmente por la comercialización de vinos provenientes de esa región. Además, medios ucranianos señalan que su familia también es investigada por una presunta red de estafas mediante centros de llamadas fraudulentos con base en la ciudad de Dnipro.

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La muerte de la principal sospechosa complica el esclarecimiento del atentado y abre nuevas incógnitas sobre quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil detrás de la explosión.

Los investigadores franceses y monegascos continúan analizando la posible participación de estructuras vinculadas a los servicios de inteligencia, mientras las autoridades ucranianas intentan determinar quién asesinó a Berezovska y por qué fue ejecutada antes de poder declarar ante la Justicia.

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