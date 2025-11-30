Las fuerzas de EE.UU. en el Caribe y el apoyo de tres islas claves

Aunque el gobierno de Estados Unidos justifica su despliegue militar en el Caribe como una “misión antinarcóticos”, la movilización de activos militares significativos como destructores, submarinos de ataque, portaaviones y miles de marines, representa la mayor concentración de fuerzas en la región en décadas, lo que ejerce una presión innegable sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Operación Lanza del Sur, como la denomina el Pentágono, cuenta con la colaboración activa de territorios y naciones claves en la región. Se trata de Puerto Rico, Trinidad y Tobago y la República Dominicana. Esta cooperación, con distintos grados de adhesión, elevó la tensión geopolítica regional y llevó a Caracas a acusarlos de “genuflexos” con el “imperio”.

Puerto Rico. Como territorio no incorporado de Estados Unidos, se erige como una plataforma estratégica fundamental en la logística y el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses.

La isla es un centro de operaciones y un punto de vigilancia privilegiado debido a su proximidad geográfica con Venezuela y el entorno caribeño.

Documentos internos del Pentágono sugieren que la intención es consolidar la influencia y mantener a las fuerzas estadounidenses operativas en Puerto Rico hasta, al menos, 2028, un período que abarca toda la administración actual.

En este marco, el Pentágono modernizó y dotó de logística militar a antiguas instalaciones, como la base naval de Roosevelt Roads, para un posible uso a mediano plazo, lo que subraya su relevancia como pieza clave en el tablero militar regional.

Trinidad y Tobago. Su gobierno adoptó una de las posturas más abiertas y de apoyo explícito a las operaciones militares de Estados Unidos.

La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha manifestado su pleno respaldo al despliegue, justificándolo como una estrategia necesaria contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Se ha confirmado la presencia de efectivos del Cuerpo de Marines de EE.UU. en la isla para realizar ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

La cooperación incluye la instalación y mejora de infraestructura clave, como el sistema de radar en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson de Tobago, con el objetivo de optimizar la vigilancia y la inteligencia contra el tráfico ilícito en sus aguas.

El régimen de Maduro ha reaccionado con dureza a esta colaboración, suspendiendo un acuerdo energético binacional y declarando a la primera ministra trinitense “persona non grata”.

República Dominicana. Fortaleció sus relaciones de defensa con Washington en el contexto de la intensificación de las operaciones antinarcóticos en el Caribe.

El país autorizó el despliegue temporal de efectivos estadounidenses, buscando liderar la lucha regional contra los narcotraficantes.

La cooperación se materializa con la autorización para que las fuerzas estadounidenses utilicen aeropuertos y bases militares dominicanas.

La colaboración se ha visto ratificada con reuniones de altos mandos militares de EE.UU. con líderes dominicanos para “fortalecer las relaciones de Defensa” y coordinar estrategias operativas.

La Flota. La presencia naval de los Estados Unidos en el Caribe está principalmente a cargo de la Cuarta Flota (Fourth Fleet), que forma parte del Comando y tiene su sede en Mayport, Florida. Su área de operaciones abarca las aguas de América Central y del Sur.

Está constituida por una combinación de unidades aéreas y navales que incluyen el portaaviones USS Gerald R. Ford (el mayor de EE.UU.) o unidades de la clase Nimitz.

Buques de asalto anfibio, entre ellos el USS Iwo Jima, comparable a un portaaviones mediano, capaz de transportar tropas y aeronaves como cazas F-35B.

Destructores clase Arleigh Burke, equipados con misiles Tomahawk y el sistema defensa antiaérea Aegis. Avión P-8 Poseidón, diseñado para reconocimiento, vigilancia y guerra antisubmarina, y unidades de la Guardia Costera que patrullan la zona.