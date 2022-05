Lula dijo que Zelenski es “tan responsable” como Putin y lanzó: "Él quería la guerra con Rusia"

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió fuertes declaraciones acerca de la invasión rusa en Ucrania después de que se cumplieran 70 días del inicio del conflicto bélico. En ese sentido, cargó contra el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien acusó de ser "tan responsable de la guerra" como Vladimir Putin.

“Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro discordia, cosecharé peleas. Putin no debería haber invadido Ucrania, pero no sólo él es culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables", comenzó diciendo el fundador del Partido de los Trabajadores. "Deberían haber dicho: 'Ucrania no entrará en la OTAN. Eso habría resuelto el problema'", agregó en una entrevista que brindó para la revista TIME.

Ucrania registró unos 9.200 crímenes de guerra y más de tres mil muertes de civiles

Sobre esta línea, se refirió a la actitud de Zelenski durante sus apariciones públicas. "A veces veo al presidente de Ucrania en televisión como si estuviera de fiesta, recibiendo una ovación de pie de todos los parlamentarios, ¿sabés? Este tipo es tan responsable como Putin", opinó. Y subrayó: "Una guerra no tiene un solo culpable".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Tras manifestar que "no conoce" al jefe de Estado ucraniano y considerar que su comportamiento "es extraño", expresó: "Parece que forma parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento del Reino Unido, en el parlamento alemán, en el francés, en el italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones”.

"Deberíamos tener una conversación seria: ‘Oye, has sido un buen comediante. Pero no hagamos la guerra para que aparezcas en la televisión’", lanzó sobre el pasado de Zelenski como humorista y actor. "Quería la guerra, si no la quisiera habría negociado un poco más", añadió.

Lula en la portada de la revista Time.

"Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz", señaló Lula, candidato para las próximas elecciones en su país. Además, afirmó que "estimular el odio" contra el líder del Kremlin no resolverá las cosas y dijo: "Deberíamos decirle a Putin: ‘Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. Hablemos'".

Críticas a Joe Biden

En otro tramo de la nota, el ex mandatario brasileño, que gobernó entre 2003 y 2011, también se manifestó de manera crítica con la postura del presidente estadounidense Joe Biden: “No creo que haya tomado la decisión correcta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania".

"Poseidón", la poderosa arma nuclear con la que Putin puede "borrar del mapa" al Reino Unido

Por esa razón, Lula indicó que Estados Unidos tiene mucho peso político y el sucesor de Donald Trump "podría haber evitado el conflicto" en lugar de "haberlo incitado". "Podría haber hablado más, haber participado más Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder", recalcó.

"De la misma manera que los estadounidenses convencieron a los rusos de no poner misiles en Cuba en 1961, Biden pudo decir: 'Hablemos un poco más'. No queremos a Ucrania en la OTAN, punto. Debe tener injerencia para que las cosas no sucedan de manera desordenada", sentenció.

FP/fl