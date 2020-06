Mala noticia para Maduro: cae empresario al que EE.UU. acusa de testaferro

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en las últimas horas en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.



El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Alex Saab, una figura clave en el entramado de los manejos financieros globales del chavismo. (Foto: Diario El Nacional)



Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018. En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.



Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, lavando millones de dólares en activos.

El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había recurrido a Saab para impulsar ese acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. Estados Unidos incluyó a Saab en su "Lista Clinton" de personas buscadas y lo acusa a Saab de ser uno de los hombres más poderosos que apoya al régimen de Maduro.

"Mi cliente es un emprendedor del sector alimentario", ha dicho en un mensaje de texto María Domínguez, la abogada de Saab en Miami. "Negamos cualquier participación en los hechos que se mencionan", ha señalado, en respuesta a la pregunta de si su cliente viajaba regularmente a Irán a hacer negocios. "No tenemos nada más que decir", ha añadido.



Ante una pregunta sobre el papel que desempeña Saab en todo este tema del intercambio de oro, una portavoz del Departamento de Estado no ha querido referirse a eso y ha dicho que Estados Unidos seguirá usando las sanciones contra Venezuela e Irán. "Las entidades que sigan dando servicios a las aerolíneas iraníes señaladas por Estados Unidos como Mahan Air siguen exponiéndose a las sanciones", ha dicho.



Las sanciones de Estados Unidos han afectado gravemente al acceso de Venezuela e Irán al sistema financiero global. El dinero enviado por Caracas a menudo se queda bloqueado en cuentas extranjeras por las restricciones en las transferencias. Con los aliados de Maduro en Moscú, Pekín y Ankara evitando cerrar grandes acuerdos financieros en la actualidad, Irán está emergiendo como un importante socio para el régimen.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que está "profundamente preocupado" por los vuelos entre Irán y Venezuela. Algunos de los vuelos han hecho largas escalas en Argelia y las autoridades estadounidense han emplazado a Argel y a los países vecinos a no autorizar que los aviones de Mahan Air pasen por su territorio en sus rutas hacia Venezuela.



En la actualidad, las únicas fuentes fiables de capital del régimen de Maduro son el petróleo y el oro. El crudo representa más del 95 por ciento de los beneficios por exportaciones. La reciente bajada de los precios, las sanciones de Estados Unidos y el deterioro de las instalaciones petroleras han provocado que el oro sea hoy más valioso. En abril, su precio en el mercado alcanzó el máximo en más de siete años.

EN/HB