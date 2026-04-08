María Corina Machado reaparecerá en Madrid junto a Edmundo González Urrutia

La líder opositora venezolana María Corina Machado informó este martes que se reunirá el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos", dijo en un video difundido en redes sociales, donde indicó que "nos vemos el 18 a las 18 en Madrid".

"Sí señor, el próximo 18 a las 18 para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid", remarcó Edmundo González, también presente en el video.

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La Premio Nobel de la Paz 2025 recalcó que "es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela, que esta emoción de pronto volver a casa es la que hoy nos mueve en Madrid y en el mundo entero, poder reencontrar a nuestras familias". "Como todos lo decimos siempre, esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a la venezolana", señaló.

El partido opositor Comando con Venezuela confirmó en las últimas horas que Machado y González protagonizarán en la capital española un "evento histórico". "Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos que nuestra lucha no tiene fronteras!", agregaron en redes sociales.

La visita podría incluir un encuentro con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martinez-Almeida, según publicó Articulo 14. Preguntado por un encuentro con Machado, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, señaló este mismo martes que la recibirían si ella lo pedía. "Si lo solicitan, no habría ningún inconveniente que tenga ningún encuentro a ningún nivel", aclaró.

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El titular de la cartera diplomática recordó que él ha hablado con María Corina Machado en varias ocasiones y que, tras ser nombrado ministro de Exteriores, anunció que hablaría tanto con el Gobierno venezolano como con la oposición.

"Lo hemos hecho", exclamó, recordando sus conversaciones con Edmundo Rodríguez y Leopoldo López, con quienes también habló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y añadió: "Lo podríamos hacer perfectamente con María Corina Machado si ella lo solicitara, por supuesto".

Recientemente, la sede del partido de Machado en Caracas, Vente Venezuela, reabrió tras ser atacada y cerrada poco después de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Machado denunció fraude y terminó obligada a pasar a la clandestinidad.

Machado acusó a la presidente interina Delcy Rodríguez de ser “la arquitecta principal de torturas” y una aliada de Rusia, Irán y China. En febrero, Rodríguez respondió con dureza, al plantear que Rodríguez "tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?".

Delcy Rodríguez pide "seguimiento" a la ley de amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este martes hacer "seguimiento" a la aplicación de la histórica ley de amnistía casi dos meses después de su promulgación, para sanar el "extremismo" opositor que incita al "conflicto" en el país.

La normativa fue una iniciativa de la propia Rodríguez, quien gobierna de forma interina desde hace tres meses tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una invasión militar de Estados Unidos.

Rodríguez ha calificado la ley como "un acto de grandeza", mientras que organismos de defensa de derechos humanos la consideran excluyente. Además, denuncian que se aplica con discrecionalidad por parte de jueces acusados de servir al chavismo.

Delcy Rodriguez

"No crean que no sabemos" que "personas que fueron y han sido beneficiadas por esta ley de amnistía (...) están planificando el conflicto. Entonces es importante también que hagamos seguimiento a la ley de amnistía", dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

"Yo no estoy excluyendo a nadie. Yo estoy diciendo que hagamos seguimiento para que esa oportunidad que estamos dando para sanar extremismo y radicalismo podamos de verdad, de verdad, curarlas para poder garantizar el futuro", agregó.

La amnistía no es automática, debe tramitarse ante un tribunal. Pese a que engloba los 27 años del chavismo, la norma limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el Gobierno.

Desde su promulgación, el 19 de febrero, van "más de ocho mil beneficiados" por la amnistía, informó Rodríguez en su intervención durante un encuentro televisado con diversas lideresas y representantes políticas.

ML