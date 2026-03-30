EE.UU. reabre su embajada en Venezuela y avanza en su plan de transición política y económica

La embajada de Estados Unidos en Venezuela reanudará oficialmente sus operaciones este lunes, en lo que sería el último paso del plan de la administración Trump para impulsar la recuperación económica del país y su eventual transición democrática.

La reanudación “fortalecerá nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”, según un memorando del Departamento de Estado al que tuvo acceso Bloomberg News.

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Laura Dogu, quien anteriormente se desempeñó como embajadora de EE.UU. en Honduras y Nicaragua, llegó a Caracas en enero como encargada de negocios. Lidera un equipo para restaurar el edificio de la cancillería a fin de prepararlo para el regreso de todo el personal “lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”, según el memorando.

Un alto funcionario del Departamento de Estado señaló que aún no pueden proporcionar un cronograma para la reanudación total de los servicios públicos en la embajada. Desde marzo de 2019, la relación diplomática de EE.UU. con Venezuela se gestionaba a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela en la embajada en Bogotá, Colombia.

“La reanudación de operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado a Bloomberg News.

El objetivo es alcanzar un gobierno democráticamente electo

El plan de EE.UU., delineado reiteradamente por el secretario de Estado Marco Rubio, consiste en estabilización, recuperación económica y reconciliación política en Venezuela, con el objetivo de alcanzar un gobierno democráticamente electo.

La presidenta interina Delcy Rodríguez ha avanzado en la consolidación del poder desde la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en enero. Rodríguez —anteriormente número dos de Maduro— este mes destituyó al ministro de Defensa, la figura militar más poderosa y longeva del chavismo, y reemplazó a varios miembros del gabinete designados por Maduro por personas de su confianza.

Rodríguez recibió elogios del presidente Donald Trump por su disposición a abrir la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense, lo que incluyó cambios legales clave para atraer empresas extranjeras.

“Hemos trabajado muy bien con Venezuela”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el jueves. “Venezuela está mejor ahora que en cualquier otro momento de su historia, y es algo así como una empresa conjunta, pero Estados Unidos ha ganado mucho dinero”.

El gobierno de Rodríguez también anunció una amplia amnistía para prisioneros, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que no es suficiente debido a las restricciones impuestas a la actividad política de los liberados.

Si bien Trump se ha reunido en dos ocasiones con la líder opositora María Corina Machado, funcionarios estadounidenses le han pedido paciencia en su presión por elecciones, mientras trabajan en estabilizar la economía venezolana y encaminar su recuperación.

Una serie de altos funcionarios estadounidenses han visitado Venezuela y se han reunido con Rodríguez, incluidos el director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, en las primeras visitas de funcionarios de nivel gabinete en años.

Dogu se reunió la semana pasada con inversionistas y empresas estadounidenses, y afirmó en una publicación en X que el sector privado de Estados Unidos “desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera, y estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”.