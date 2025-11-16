Masiva marcha en México contra la política de seguridad de Sheinbaum

Miles de personas marcharon ayer por las calles de Ciudad de México para protestar contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Se trató de la primera gran protesta desde la asunción de la mandataria, y fue convocada tras el impactante asesinato de un alcalde del estado de Michoacán, ocurrida solo días después del crimen de un líder sindical.

Varios de los asistentes a la marcha portaban sombreros similares al que hizo famoso Carlos Manzo –el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1° de noviembre–, quien ganó notoriedad por perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

Sin embargo, la viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, deslindó al Movimiento del Sombrero, fundado por el edil abatido, de la marcha.

Por su parte, Sheinbaum cuestionó la convocatoria a la movilización y afirmó en su conferencia matutina que había sido “inorgánica” y “pagada”. “Es un impulso, promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno”, sostuvo la mandataria.

La manifestación fue convocada a través de redes sociales, impulsada por supuestos representantes de la Generación Z (menores de 28 años). Sin embargo, el gobierno constató que los mensajes fueron elaborados con inteligencia artificial y bots. Gen Z es un movimiento que derribó gobiernos en países como Perú, Nepal o Madagascar en el último mes. Pero, se constató la presencia de personas de diversas edades.

Pancartas con mensajes como “Todos somos Carlos Manzo” fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se convirtió en un símbolo de la protesta juvenil global.

Ayer, los participantes de la marcha llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde vive y tiene su despacho Sheinbaum, y derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio, ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país.

Hubo incidentes cuando un grupo pequeño se desprendió de la marcha principal y comenzó a lanzar proyectiles a los policías, quienes respondieron desplegando sus escudos ante la ausencia de las vallas y arrojaron gases lacrimógenos.

“Así hubieras protegido a Carlos Manzo”, gritaron algunos de los manifestantes ante el despliegue de seguridad. Por lo demás, la jornada transcurrió en pacífico.

Sheinbaum, en el poder desde el 1° de octubre de 2024, mantiene niveles de aprobación superiores al 70%, pero enfrenta críticas hacia su política de seguridad, debido a asesinatos de alto perfil ocurridos principalmente en el estado de Michoacán.

Al asesinato de Manzo se suma el de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en esa misma región agrícola, muerto a tiros a finales de octubre. Bravo había denunciado ser víctima de extorsión, un delito que Sheinbaum reconoce que no ha podido frenar.