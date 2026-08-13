Un grupo de colonos israelíes de extrema derecha sin respaldo oficial bloqueó varias viviendas palestinas en la localidad cisjordana de Qusra desde el domingo 9, sin permitirles el ingreso de alimentos. Entre los residentes palestinos hay un ciudadano estadounidense, lo que provocó una inédita crítica pública del embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, reconocido por su respaldo a los asentamientos israelíes. También desencadenó una operación del ejército de Israel.

A través de un posteo en su cuenta de X, Huckabee calificó la conducta de los colonos como "comportamiento de matones", habló de "terroristas israelíes" y afirmó: "Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terror destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes". Además, el diplomático precisó que la intervención militar israelí, dirigida a dispersar a los colonos rebeldes y restablecer el suministro de alimentos, se produjo tras un pedido de las autoridades de Washington.

Colonos israelíes sitian ilegalmente la aldea cisjordana de Qusra.

El ejército israelí informó haber enviado tropas a Qusra, cerca de Nablus para desmantelar dos puestos de avanzada levantados por los colonos y detener a una persona. A través de un comunicado, indicó que las fuerzas armadas permanecen en el área para "proteger a los residentes y mantener la seguridad". Sin embargo, testigos locales señalaron que los colonos continuaron apostados en las colinas cercanas a las viviendas.

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En defensa de las acusaciones de que el estado de Israel y Estados Unidos no protegen a los ciudadanos palestinos, Huckabee posteó en X un video que muestra acciones nocturnas, y agregó: "Aquí hay pruebas de que las fuerzas armadas y la policía israelí fueron a Qusra a echar a los intrusos ilegales que intimidan a los residentes palestinos. No es cierto que Israel y la embajada de Estados Unidos no hicieron nada para proteger a los dueños de casa palestinos y estadounidenses".

A pesar del operativo de las fuerzas armadas israelíes para dispersar a los colonos que hostigan a los palestinos, testigos reportan que los siguen viendo apostados en los alrededores de Qusra.

El bloqueo generó críticas de organismos internacionales. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado solicitó la acción inmediata de las autoridades israelíes y advirtió que estas acciones buscan forzar la salida de las familias de sus tierras. La Unión Europea instó a Israel a adoptar medidas concretas para frenar la violencia de los colonos.

Israel reabrió un asentamiento en Ganim, Cisjordania

El operativo en Qusra coincidió con la ceremonia de reapertura del asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, una colonia desmantelada hace más de dos décadas en el marco del plan de desconexión de 2005.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, participó de la inauguración junto a familias que se trasladaron a viviendas prefabricadas. "Volvimos a Ganim para quedarnos", declaró durante la ceremonia.

Israelíes radicales siembran el caos en Cisjordania

El gobierno que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu autorizó la reconstrucción de Ganim antes de las elecciones, programadas para el 27 de octubre.

Tres de los asentamientos israelíes en Palestina desmantelados por el gobierno de Ariel Sharon en 2006 se reconstruyeron bajo el actual gobierno de Netanyahu, en un contexto de aceleración de la expansión de las colonias israelíes y de legalización de puestos avanzados levantados sin autorización oficial.

Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, en un territorio habitado por cerca de tres millones de palestinos.

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