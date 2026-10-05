Quién es Augusto Cury, el best-seller de autoayuda que salió tercero en Brasil y podría definir el balotaje

Augusto Cury, psiquiatra y escritor de libros de autoayuda, salió tercero en la primera vuelta presidencial de Brasil este domingo con 2,89% de los votos válidos, a una distancia sideral de los principales contendientes, Flávio Bolsonaro (47%) y Luiz Inácio "Lula" da Silva (45,2%). Sin embargo, como el conjunto de votos fuera de la polarización sumó 7,81% del padrón, su postura resulta definitoria de cara a la segunda vuelta.

Fue la sorpresa de estas elecciones, ya que no tenía pasado político; su popularidad proviene de su carrera como escritor best-seller en el ámbito de la salud mental y la educación emocional, con más de 42 millones de libros vendidos en más de 70 países. Se lanzó a la carrera presidencial con 68 años, buscando romper la polarización tradicional del escenario político brasileño y atraer a los votantes independientes que estaban disconformes con las dos opciones mayoritarias. Si hay que creer sus palabras, lo suyo fue debut y despedida: en la misma noche del domingo aseguró que se retirará de la política.

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En su discurso desde el búnker de su partido, Avante, dijo algo más: aseguró que no apoyará a Lula ni a Bolsonaro, y enfatizó: "Me callo". También afirmó que no autorizará a nadie a hablar en su nombre, anticipándose a escenarios posibles. Frente a la segunda vuelta, sus más de 3,4 millones de votantes cotizan alto.

"Mente capitalista, corazón social": el vendedor de sueños contra la polarización

Entre sus libros más vendidos se recuerdan títulos como El vendedor de sueños y Nunca desistas de tus sueños. En consonancia, llamó "Brasil dos Nossos Sonhos" -"Brasil de nuestros sueños"- a la coalición electoral que lo llevó como candidato, unión de los partidos Avante y Agir. Allí explotó su faceta como gurú de la autoayuda, aunque esa etiqueta no le gusta: prefiere definirse como "investigador de la mente".

Durante la campaña se definió como "de centro", e hizo de la crítica a la polarización una de sus banderas. "Mi mente es capitalista y mi corazón es social", explicó en una entrevista. Con esa definición, aspiró a captar el electorado que rechaza a Lula por la corrupción y a Bolsonaro por su mano dura.

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Cury nació en Colina, en el interior del estado de São Paulo, el más poblado del país. Es médico de formación, con una trayectoria vinculada a la psiquiatría y la psicoterapia; el éxito de sus libros lo catapultó también como conferencista y empresario, con plataformas educativas y de telemedicina e inversiones en el sector agrícola. Eso lo consagró como el candidato con mayor patrimonio declarado de la elección: unos 242,6 millones de reales, según su presentación ante la Justicia Electoral. Usó este dato como un argumento de campaña para exhibir independencia financiera, frente a los financistas tradicionales de los partidos mayoritarios.

Cury usa conceptos de su práctica profesional, como la gestión de la emoción y el control de la ansiedad, para evaluar el escenario público local. Sobre la situación institucional del país, dijo a la prensa: “Nunca encontré un ambiente tan tóxico como la política. Bordea la psicosis y la esquizofrenia”.

Cury llegó al 11% de intención de voto después del debate

La campaña electoral estuvo marcada por la fuerte presencia del candidato en las redes sociales, donde suma más de diez millones de seguidores. Cury comenzó con entre 1% y 2% en las encuestas y superó el 11% después del debate televisivo de fines de agosto, donde tanto Lula como Flávio Bolsonaro pegaron el faltazo. Las mediciones de la recta final lo ubicaban entre el 3% y el 5%, y los sondeos de boca de urna coincidieron con el resultado oficial, de 2,89%. "Pasé de medir 2% a superar el 11% o 12% en dos semanas tras el debate", recordó en una entrevista. No obstante, denunció penalmente a las plataformas digitales por una supuesta manipulación de los algoritmos para reducir el alcance de sus publicaciones.

Su programa incluía la sustitución del presidencialismo por un sistema semipresidencialista, el fin de la reelección presidencial y la limitación a ocho años de los mandatos de los ministros del Supremo Tribunal Federal. También proponía crear diez mil clubes de emprendedorismo en escuelas, universidades e iglesias, y encargar la gestión de la inteligencia artificial y la robótica a una estructura estatal con autonomía.

El voto a Cury se concentró en mujeres, jóvenes de entre 16 y 24 años, personas con educación superior, evangélicos y residentes de la región Nordeste, según un análisis de la Fundación Perseu Abramo sobre encuestas de agosto. A todos ellos los dejó en libertad de acción, ya que se niega a definirse por uno de los dos candidatos en pugna. “Las puertas están cerradas tanto para Lula como para Flavio Bolsonaro”, dijo en declaraciones periodísticas. Sin embargo, los equipos de campaña del PT y el Partido Liberal siguen buscando su apoyo, que podría resultar fundamental para definir quién será el próximo presidente de Brasil.

MB / EM