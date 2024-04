"Responsabilizamos a Daniel Noboa": confirmaron que Jorge Glas intentó suicidarse en la cárcel

El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas intentó suicidarse a principios de esta semana en una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, dijo el miércoles el exmandatario Rafael Correa en una publicación en X, algo que fue confirmado por la abogada de Glas, Sonia Vera. La información se contrapone a la versión de la agencia penitenciaria SNAI, que señaló que Glas fue hospitalizado de urgencia debido a que "se negó a ingerir la comida que le proporcionaban en la cárcel y se enfermó", pero recibió el alta médica un día después.

"Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre", señaló Correa en la red social X, una información que Vera verificó posteriormente a Reuters. Vera había dicho más temprano que la huelga de hambre de Glas es en protesta por su arresto, tras confirmar que habían tenido contacto con él. El ex vicepresidente, ya condenado dos veces por corrupción y que ahora enfrenta nuevos cargos, fue arrestado el viernes 5 después de que la policía irrumpiera en la embajada de México en Quito, donde se encontraba desde diciembre.

“Por fin sus hijos y sus abogados pudieron conectarse con Jorge Glas vía Zoom. Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre. Responsabilizamos a Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge. Le recuerdo a Noboa que claramente ha cometido el delito tipificado en el art. 125 del código penal”, publicó ayer Rafael Correa en su cuenta de X, antes Twitter.

Correa también adjuntó una captura de la normativa mencionada, que indica que “la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de libertad, detenga ilegalmente (...) o retarde la repatriación de la persona protegida” por el Derecho Internacional Humano “será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”. Por su parte, la emisora radio Pichincha aseguró que el político había sido trasladado al Hospital Militar, en Guayaquil, debido a una sobredosis de medicamentos en un intento de suicidio. También el medio digital Primicias informó que Glas habría sido declarado en coma médico por la "ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes".

La abogada de Glas compartió un extracto de una videollamada realizada con el exfuncionario, quien relata que los policías que lo detuvieron le propinaron una paliza y que eso le impidió sostenerse en pie mientras le leían los derechos, lo que según el detenido está filmado por las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana. Glas denuncia que fue “torturado, como en la época de la dictadura” y recuerda: “Yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”. “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, sostuvo Glas, según su abogada.

El arresto de Glas coronó una semana de crecientes tensiones entre México y Ecuador, luego de que Quito declarara persona non grata a la embajadora mexicana, citando comentarios "desafortunados" del presidente izquierdista mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Ecuador ha afirmado que tiene pruebas de que el exmandatario planeaba escapar, aunque no proporcionó detalles. Los abogados de Glas comunicaron esta semana que presentaron un pedido de hábeas corpus para lograr su libertad. La audiencia será el jueves por la tarde en Quito, señaló Vera.

Qué dijo Daniel Noboa sobre la detención de Jorge Glas en la Embajada mexicana

Tras la irrupción policial ordenada por el gobierno de Ecuador a la Embajada de México en Quito, el presidente Daniel Noboa publicó un comunicado este lunes en el que admitió la existencia de una "situación compleja y sin precedentes", pero aseguró que tuvo que tomar "decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas".

“Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves (...), o se corra riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano”, continuó Noboa. “Unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista”, denunció.

El mandatario destacó que “hay que entender que nos estamos jugando el país” y dijo estar "dispuesto a resolver cualquier diferencia" con México, pero reiteró que "la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos". Videos del interior de la embajada, transmitidos el martes durante la conferencia de prensa de López Obrador, mostraban una puerta abierta violentamente y a un hombre, que parecía ser Glas, siendo sacado, con los brazos y las piernas levantadas por policías.

