Todos los ganadores de los Premios al Actor celebrados en Hollywood

Se entregaron los Premios de los Actores de Hollywood (también conocidos como SAG) este domingo en Los Ángeles. “Pecadores” logró el principal galardón de la noche concedido al mejor elenco, lo que potencia su campaña de cara a los Óscar. El film dirigido por Ryan Coogler llegó con cinco nominaciones a la ceremonia y obtuvo dos. “Pusimos nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus a esta tarea”, remarcó el actor Delroy Lindo, señalando que “este proyecto está ungido”.

Su gran contrincante, “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, tenía nueve nominaciones, pero solo consiguió una por mejor actor de reparto, que ganó Sean Penn.

Jessie Buckley

En las categorías individuales, Jessie Buckley ganó un premio por su papel como esposa del dramaturgo William Shakespeare en “Hamnet”. La actriz, al recibir el galardón, expresó: “He sido categóricamente transformada por tantas personas en esta sala y más allá. Espero poder seguir ofreciendo algo significativo a cambio. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio”.

En el apartado masculino, se impuso Michael B. Jordan por su trabajo en “Pecadores”. “No sé ni por dónde comenzar, no estaba esperando esto en lo absoluto. Me siento muy honrado y privilegiado de estar nominado en categorías junto a personas, actores y seres humanos que amo, y que amo su trabajo y lo que aportan a nuestro oficio”, remarcó al recibir el premio.

Michael B. Jordan en "Pecadores"

La 32ª edición de la gala homenajeó a Harrison Ford por su trayectoria. “Es un poco temprano, ¿no creen?, yo todavía soy un actor en ejercicio”, bromeó el actor de 83 años que se hizo famoso por sus papeles en clásicos como la saga de "Star Wars" e "Indiana Jones", para luego remarcar: “Los actores vivimos varias vidas, creamos momentos con conexión emocional que nos unen. A veces hacemos entretenimiento, a veces hacemos arte, y si somos afortunados lo suficiente hacemos una vida de eso. Soy verdaderamente un hombre afortunado”.

Harrison Ford

Ganadores de SAG al Cine

- Mejor elenco en una película: "Pecadores".

- Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, "Pecadores".

- Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, "Hamnet".

- Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra".

Amy Madigan

- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición".

- Mejor elenco de dobles de acción: "Misión imposible: Sentencia final".

Ganadores de SAG a la Televisión

- Mejor elenco en una serie dramática: "The Pitt".

Noah Wyle

- Mejor actor dramático: Noah Wyle, "The Pitt".

- Mejor actriz dramática: Keri Russell, "La diplomática".

Keri Russell

- Mejor elenco en una serie de comedia: "The Studio".

- Mejor actor de comedia: Seth Rogen, "The Studio".

Seth Rogen

- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, "The Studio".

- Mejor actor de miniserie: Owen Cooper, "Adolescencia".

Michelle Williams

- Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams, "Dying for Sex".

- Mejor elenco de dobles de acción en comedia o drama: "The Last of Us".

