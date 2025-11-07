Trump anunció despliegue de fuerza internacional de estabilización "muy pronto" en Gaza

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que una fuerza internacional de estabilización, coordinada por su Gobierno, se desplegará “muy pronto” en Gaza. Las declaraciones del mandatario, realizadas este jueves, ocurren 24 horas después que Washington presentara un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino, que tiene entre sus lineamientos desplegar una fuerza internacional.

Durante un evento realizado en la Casa Blanca, al hablar de este grupo especial, que incluiría tropas de Catar, Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, el presidente republicano afirmó: “Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza”. De acuerdo a fuentes diplomáticas, diferentes países expresaron su intención de integrar esta fuerza, pero remarcaron que se necesita un mandato del Consejo de Seguridad para poder desplegar tropas en el territorio palestino.

El cese del fuego entre Israel y Hamas no es suficiente

Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, tuvo una reunión el miércoles con los diez miembros del Consejo de Seguridad y con figuras claves de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Arabia Saudita y Turquía, reportó un portavoz de la misión en un comunicado, remarcando el “apoyo regional” a esta propuesta.

La fuerza ya estaba prevista en el acuerdo que permitió un alto el fuego el 10 de octubre entre Hamás e Israel en Gaza, el territorio palestino que, tras dos años de guerra, sufre una situación humanitaria muy complicada. De acuerdo a los términos establecidos en ese pacto, el despliegue estará integrado, en su mayoría, por una coalición de países musulmanes y árabes que se encargarán de mantener la seguridad a medida que el ejército de Israel salga de Gaza.

Franja de Gaza

El problema alimentario que enfrenta Gaza tras el cese del fuego

Casi un millón de personas fueron ayudadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde el inicio de la tregua en Gaza, anunció este martes, Abeer Etefa, portavoz del organismo: “Tres semanas y media después del alto al fuego en Gaza, hemos distribuido paquetes de alimentos a alrededor de un millón de personas en toda la Franja de Gaza”.

Y agregó que están limitados por la falta de acceso a la región (“solo disponemos de dos puntos fronterizos operativos”), exigiendo la apertura de los pasos hacia el norte del territorio “para estabilizar los mercados y responder a las necesidades de la población”.

Lo que pasa en Palestina no está aislado de lo que ocurre a nivel mundial

En la actualidad, el PMA tiene 44 puntos de distribución en Gaza, de un total previsto de 145. 700.000 personas reciben pan todos los días y 200.000 son beneficiarias de transferencias y vales digitales que les permiten comprar alimentos y ropas en los mercados locales. Los hogares viven, principalmente, de legumbres y cereales, porque las verduras, la carne y las frutas son realmente muy escasas.

