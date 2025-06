Este miércoles, el presidente de Estados Unidos Donald Trump habló desde la cumbre de la OTAN, en La Haya, y, tras atribuirse el cese del fuego entre Irán e Israel, aseguró que se ha reafirmado la "credibilidad de la disuasión estadounidense" luego de participar activamente del conflicto con un bombardeo realizado durante el fin de semana.

"Hemos reafirmado la credibilidad de la disuasión estadounidense", sostuvo el mandatario norteamericano, quien también indicó que los ataques de Estados Unidos contra sitios nucleares iraníes fueron "muy exitosos" y que el accionar de su país ha "allanado el camino" hacia la paz tras lo que calificó como la "guerra de los 12 días".

"Estos tipos se tienen que calmar": la advertencia de Trump sobre el conflicto entre Israel e Irán

"Creemos que se acabó, no creo que (Irán e Israel) vayan a retractarse", señaló con respecto al cese del fuego que se produjo en el conflicto de Medio Oriente, aunque no descartó al 100% que el conflicto se reanude. "¿Puede la guerra comenzar de nuevo? Supongo que podría", añadió.

En diálogo con la prensa, el presidente estadounidense citó una carta recibida desde Israel y agregó: "El devastador ataque estadounidense contra Fordow destruyó la infraestructura crítica del sitio y dejó la planta de enriquecimiento totalmente inoperativa".

"Consideramos que los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán han retrasado la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares durante muchos años", señaló sobre la destrucción de la infraestructura nuclear iraní el mandatario que ya había hablado desde la Casa Blanca, en el Air Force One y en Truth Social.

No obstante, una evaluación preliminar de inteligencia del Pentágono, a la que el mandatario norteamericano no le dio importancia, analizó los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán y advirtieron que no se destruyó el programa nuclear del país y que solo lo habrían retrasado algunos meses.

"En mi opinión, lucharon y la guerra terminó. Ya no les queda más remedio", aseveró ante la consulta sobre si se reanudarían las negociaciones con Irán. "No creo que sea necesario", insistió.

En paralelo, tras ser consultado sobre si renunció a la "campaña de máxima presión", Trump remarcó que no se ha rendido y que Irán debe "reorganizarse". Además, descartó que las fuerzas del país hayan trasladado el material nuclear, asegurando que es muy pesado y difícil de mover.

El alto el fuego entre Irán e Israel, anunciado el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a aplicarse oficialmente durante la madrugada del martes, aunque con reportes de incumplimientos por parte de ambos países.

"Estos tipos se tienen que calmar", declaró ante la prensa el propio Trump, quien señaló públicamente las violaciones a la tregua y responsabilizó tanto a Teherán como a Tel Aviv.

Horas antes, Trump había publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social dirigido a las autoridades israelíes: "Israel. No lancen esas bombas. si lo hacen, será una violación grave. ¡Traigan a sus pilotos a casa, ya! Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos".

Poco después, alrededor de las 6 de la mañana, el presidente estadounidense partió con destino a La Haya, Países Bajos, donde estaba previsto que fuera recibido por el rey Guillermo y la reina Máxima. Mientras tanto, medios oficiales de Irán e Israel informaron el inicio del alto el fuego entre ambos países, aunque en un contexto de confusión. Israel demoró hasta el martes en confirmar públicamente el acuerdo anunciado por Trump, y el régimen iraní emitió declaraciones indirectas que sugerían su aval.

