Trump le disputa a Biden el voto de los electorados latino y negro

El expresidente Donald Trump decidió disputarle a Joe Biden dos de los electorados más fieles de los demócratas: los afroamericanos y los latinos. Y lo hizo con un tema favorito de sus ataques y amenazas retóricas: los migrantes.

“Ustedes ven a estas personas, están físicamente en forma, tienen entre 19 y 25 años, casi todos son hombres, y parecen tener edad para luchar; creo que están formando un ejército”, dijo Trump en un acto en el Bronx, un distrito con una presencia masiva de negros y latinos, donde perdió en las elecciones de 2020.

“Los afroamericanos están siendo masacrados, los hispanoamericanos están siendo masacrados”, dijo, repitiendo afirmaciones desacreditadas sobre crímenes supuestamente cometidos por migrantes.

Con esta parada de campaña en el corazón demócrata de Nueva York, Trump apunta a capitalizar el descontento de estas dos minorías hacia Biden, en particular por el apoyo a Israel en la guerra de Gaza.

Además de Bronx, el magnate tuvo recientemente mitines en estados tradicionalmente liberales, como Nueva Jersey y Minnsetoa.

Pero su discurso en el sur del Bronx fue más sobre mostrar que puede atraer grandes multitudes entre la coalición hispana y afroamericana, vista como crucial para las esperanzas de Biden de retener la Casa Blanca. Aunque la multitud era predominantemente blanca, fue notablemente más diversa que en el reciente evento en Nueva Jersey.

En su primer mitin en su antigua ciudad natal desde 2016, Trump arremetió contra la inmigración descontrolada, invocando falsedades sobre criminales violentos cruzando la frontera sur.

De hecho, la ciudad de Nueva York en 2023 vio una disminución del 12 por ciento en los asesinatos en comparación con el año anterior, según cifras de la policía. El crimen en general fue un cinco por ciento más bajo en abril que en el mismo mes del año pasado.

El Bronx es un vecindario demócrata donde casi dos tercios de los residentes son hispanos y un tercio son negros.

Año agitado. El mitin culmina un periodo turbulento para Trump, quien ha estado fuera de la campaña debido a su juicio penal en Manhattan por presuntamente falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero en silencio hechos para encubrir un escándalo sexual.

Cuando se organizó el mitin, el magnate había estado anticipando otra semana en Nueva York mientras los procedimientos llegaban a su fin, aunque el juez envió al jurado a casa el martes para una pausa de una semana.

Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista demócrata liberal cuyo distrito incluye partes del Bronx, dijo que Trump estaba haciendo un mitin en el distrito “porque tiene la versión legal de un brazalete en el tobillo... realmente una vergüenza para él”.

El estado de Nueva York votó por última vez por un presidente republicano cuando Ronald Reagan fue reelegido en 1984. Biden ganó casi el 85 por ciento del voto en el Bronx en 2020 y luego dio la bienvenida a la primera mujer afroamericana a la banca de la Corte Suprema y a la vicepresidencia.

La Casa Blanca ha estado promoviendo los logros de Biden para las comunidades hispana y negra en cuanto a la propiedad de viviendas y oportunidades económicas, la reducción de la pobreza infantil y la expansión de los derechos de voto y la atención médica.

Controversias raciales. Mientras tanto, Trump fue duramente criticado cuando argumentó recientemente que los 88 cargos criminales que enfrenta en múltiples jurisdicciones lo hacen identificarse con los votantes negros maltratados por el sistema de justicia penal.

Pero las encuestas muestran que ha estado ganando terreno con los estadounidenses negros e hispanos, particularmente entre los votantes más jóvenes que están cada vez más desvinculados de la política y aquellos que culpan a Biden por el aumento en los cruces de migrantes en la frontera sur.

La última encuesta de Ipsos sobre los estadounidenses negros encontró que, aunque Biden mantiene una ventaja cómoda sobre Trump, su favorabilidad ha bajado siete puntos desde 2022, mientras que aquellos seguros de votar bajaron del 74 al 62 por ciento entre elecciones.

“Estoy aquí porque me gusta el presidente Trump”, dijo Richard Lyman, un jubilado de 55 años, que había viajado con un amigo desde Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, para ver a su ídolo político. “Y estoy aquí por los últimos cuatro años: la frontera abierta, todo cuesta más, el tipo a cargo es un mentiroso”.

El magnate quiere sumar a su exrival Nikky Haley al equipo de campaña

Durante la campaña la insultó de todas la formas posibles (“impostora”, “perdedora”, “tiene un cerebro de pájaro”). Donald Trump anunció que quiere tenerla en su equipo, después de que la exembajadora ante la ONU anunciara que lo votará en las elecciones presidenciales de noviembre que el magnate disputará con el presidente Joe Biden.

“Creo que estará en nuestro equipo porque tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos. Aprecio lo que dice”, subrayó el jueves por la noche.

Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, anunció el miércoles, en sus primeras declaraciones desde que abandonó las primarias del Partido Republicano, que votaría por el expresidente Trump pese a que “no ha sido perfecto” y que no han coincidido en políticas. Haley, que ha definido el mandato del presidente Joe Biden como “una catástrofe”, se había resistido a claudicar frente al magnate en las últimas semanas e incluso llegó a prometer que no se retiraría tras el ‘supermartes’, pero el fracaso en esa jornada terminó de inclinar la balanza. Abandonó sus ambiciones presidenciales en marzo tras sufrir varias derrotas contundentes en las primarias y desde entonces no había hecho declaraciones. A pesar de haber hecho críticas mordaces al expresidente plagado de escándalos, Haley dijo en un evento con expertos conservadores con sede en Washington que estaba instando a Trump a acercarse a su base de apoyo. “Trump sería inteligente si se acercara a los millones de personas que votaron por mí y continúan apoyándome, y no asumiera que simplemente estarán con él. Y realmente espero que lo haga”, dijo.