Un integrante de la cúpula del PSOE quedó detenido sin fianza por presunta corrupción

Este lunes, el Tribunal Supremo de España ordenó el ingreso en prisión provisional, sin fianza, para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán acusado de formar parte de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El funcionario español fue acusado por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del caso Koldo que golpea duramente al gobierno de Pedro Sánchez. Según indicó Europa Press, la prisión provisional se dictó dado que la fiscalía temía por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Santos Cerdán llegó alrededor de las 10 de la mañana de este lunes al Tribunal Supremo con el objetivo de declarar por la causa especial que investiga judicialmente la presunta corrupción del PSOE.

El ex secretario de Organización del PSOE se presentó junto a su abogado y en una extensa declaración, de más de una hora y media, negó los hechos por los que se lo acusa. Luego de escucharlo, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

El "Caso Koldo", en el que se vio involucrado el funcionario español, también se conoce como "Caso Ábalos" u "Operación Delorme" y hace referencia a un caso de corrupción política en España que tomó relevancia durante 2024 y continúa desarrollándose hasta la actualidad.

El caso gira en torno a una presunta trama criminal organizada para lucrar a través de contratos públicos mediante la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19 y luego se extendió a otras adjudicaciones que involucrarían aún más coimas y "mordidas".

En la trama de corrupción se vieron involucrados varios ex altos miembros del PSOE, entre ellos el asesor político, chofer y asistente personal de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre; el ex ministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos Meco, quien aún no está imputado pero está siendo indagado; y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades españolas dieron con una serie de audios que fueron tomados como pieza central del caso. En total son ocho grabaciones realizadas en secreto durante años por Koldo García Izaguirre que fueron encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro hallado durante la detención de José Luis Ábalos.

A pesar de que algunos implicados intentaron desvincularse de las grabaciones, la Guardia Civil certificó la autenticidad de los audios a través de un software especializado.

En los audios se revelan conversaciones comprometedoras entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y en varios de ellos el primero habla explícitamente de cantidades de dinero recibidas a partir de los contratos de los barbijos e incluso en otros se hace mención a la contratación de prostitutas, lo que aumentó la indignación dentro del PSOE.

