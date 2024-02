Una usuaria de Tik Tok hizo un inesperado descargo: "A la próxima persona que me llame 'campeona' la apuñalo"

Por lo general suele pensarse que alentar a las personas que tienen alguna discapacidad está bien y es bien recibido. Sin embargo, muchas veces queda de lado lo que siente la persona que recibe el mensaje.

Eso fue lo que desató el enojo de @inusu_al, una usuaria de Tik Tok que expresó a través de un video cuán pésimo le cae que la gente la adule por la calle y se dirija a ella como una “campeona” y un "ejemplo de vida a seguir”, debido a la discapacidad que padece.

"Te cuento, por si no te has dado cuenta, tengo discapacidad y me pasa más habitual de lo que te puedes imaginar que voy por la calle tranquilamente o en redes sociales, y viene alguien y me dice: 'eres una campeona, puedes con todo, eres un ejemplo a seguir. A tope contigo'", manifestaba la joven en el video. Pero, a tales palabras, advertía: "A la próxima persona que me llame campeona la apuñalo".

Sin ánimos ofender al público, @Inusu_al aclaró el motivo por el cuál hacía semejante descargo, pero aseguró que alguien tenía que decirlo. “Yo sólo intento ser una persona funcional y vivir mi vida, entonces, que me llames campeona, me toca un poco el coño", aseguró.

A modo de súplica y con buenos motivos para hacerlo, la joven europea agregó: "Estoy harta y no sé si hablo por la mayoría de personas con discapacidad, que creo que sí, igual a alguien le encanta que le feliciten por existir pero yo no soy esa persona. Entonces, porfa, para. Gracias".

Al mismo tiempo se mostró empática al tratar de entender las razones por la cual las personas que la ven, la alientan sin ninguna razón lo que a veces puede jugar una mala pasada.

"Yo soy una persona que puede llegar a comprender que la vida es una mierda y tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo pero tira para adelante, te da como energía para seguir con lo tuyo”, concluía la tiktoker, quien se muestra a través de las redes sociales disfrutando la vida a pleno, incluso ha hecho campañas para demostrar que dicha condición física no les impide llevar una vida normal, al igual que el resto de las personas.

