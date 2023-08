Zoológico chino desmiente que sus osos sean “humanos disfrazados” tras el video que se hizo viral

Desde la cuenta oficial del Zoológico de Hangzhou negaron que sus osos sean en realidad humanos disfrazados. La extraña desmentida se originó por un video que se hizo viral en el que uno de sus osos malayos aparece parado sobre sus dos patas traseras con una apariencia más humana que animal.

El Zoo del este de China desconoció este lunes las acusaciones que circularon entre internautas que aseguraban que algunos de los osos que exhiben al público son personas disfrazadas.

“Los osos malayos son más pequeños que otras especies y se ven diferentes, pero son reales”, aclaró la cuenta oficial del Zoo de Hangzhou. “Algunas personas creen que me pongo de pie como una persona”, dice el posteo en el que se ve al animal parado y agrega: “Parece que no me entienden muy bien”.

“Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso. Pero no todos los osos son gigantes”, aclara la publicación. También el perfil oficial en Twitter de la ciudad asiática aprovechó, por su parte, para bromear sobre la cuestión: “¿Quién hubiera pensando que a los osos les gusta socializar?”.

Uno de los empleados del zoológico habló con AP y aseguró que se están organizando visitas con periodistas para que puedan ver a los animales de cerca y corroborar con sus propios ojos que no hay truco ni humanos disfrazados.

Además, circuló un audio de un portavoz del establecimiento por la app de mensajería WeChat en el que un portavoz en el que remarca que tal engaño no sería posible en una instalación estatal. Incluso destacó que China se encuentra en pleno verano y un humano con un traje de piel de oso “no duraría más de unos minutos antes de colapsar”.

Las primeras sospechas sobre “humanos disfrazados de osos”

El medio Hangzhou Daily informó que varios usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, pusieron en duda el video de un oso malayo que circuló en los últimos días. En él se podía ver al mamífero de pie y al borde de un recinto mientras observaba a los visitantes del zoológico por su propia voluntad.

“Por la forma en la que se ponen de pie, algunas personas en internet comenzaron a preguntarse si era una persona disfrazada”, escribió el medio local.

Por su parte, la Dr. Ashleigh Marshall, que trabaja para el zoológico británico de Chester explicó a la BBC que el animal en la grabación es “definitivamente un oso real”, aunque admitió que los osos malayos a menudo “se parecen mucho a personas que están usando disfraces”.

Sobre la forma en que se mantiene parado detalló: “Es una característica común y aspecto muy importante de su anatomía” y, respecto a los pliegues en su pelaje, explicó que los ayuda a protegerse de los depredadores: “La soltura les permite girar rápidamente”.

