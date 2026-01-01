El 1 de enero de 1871 entró en vigor el Código Civil de la Nación Argentina, la obra cumbre de Dalmacio Vélez Sarsfield. A más de siglo y medio, la figura de este cuerpo legal no solo representa una pieza de museo jurídica, sino el cimiento sobre el cual se construyó la convivencia social en una nación que buscaba la unidad tras décadas de guerras.

Su gesta no fue menor: redactar, casi en soledad, más de 4.000 artículos que debían armonizar las tradiciones coloniales hispánicas con los aires de modernidad provenientes de Europa y Estados Unidos.

Fue un instrumento de organización nacional

Las fuentes de una obra maestra

A diferencia de otros códigos de la época, Vélez Sarsfield optó por un eclecticismo inteligente. Para comprender su magnitud, es necesario observar las raíces de su pensamiento:

-El Derecho Romano: La columna vertebral de las obligaciones y los contratos.

-El Código Napoleónico de 1804: El gran referente del liberalismo burgués y la protección de la propiedad privada.

-La obra de Freitas: El jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas fue, quizás, la influencia más moderna, aportando una estructura científica a la organización de las leyes.

-Tradición Española: Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio y el Derecho de Indias, que aún latían en la cultura rioplatense.

El Código de Vélez nació bajo el signo del individualismo liberal. En su redacción original, la voluntad de las partes era la "ley suprema". Este enfoque permitió un desarrollo económico acelerado al garantizar la seguridad jurídica en las transacciones y la propiedad. Sin embargo, también reflejaba la moral de su tiempo. La estructura familiar era estrictamente patriarcal y el matrimonio se consideraba indisoluble, una visión que prevalecería con pocas alteraciones.

El Desafío de la Modernización

A pesar de su robustez, el mundo cambió más rápido que las leyes. Con el tiempo, las críticas sobre el excesivo individualismo llevaron a la histórica Reforma de 1968 (Ley 17.711), liderada por Guillermo Borda. Esta reforma introdujo conceptos como el "abuso del derecho" y la "teoría de la imprevisión", humanizando el código sin destruir su esencia.

Finalmente, en 2015, la unificación del Código Civil y Comercial marcó el fin de la vigencia directa de la obra de Vélez Sarsfield. No obstante, los juristas coinciden en que su espíritu persiste: "No se puede entender el derecho argentino actual sin la gramática jurídica que Vélez Sarsfield nos legó hace 155 años".

