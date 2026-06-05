Indio Solari: comenzó la autopsia para determinar las causas de su muerte

La Justicia bonaerense inició este viernes la autopsia al cuerpo de Carlos "Indio" Solari, en el marco de la investigación abierta para determinar las causas de la muerte del músico, quien fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir a los 77 años.

Según las primeras informaciones judiciales, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado durante la mañana de este viernes 5 en el sector del patio de su casa, a pocos metros de la pileta. Tras la intervención de la Policía Científica y de los peritos judiciales, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Ituzaingó para la realización de los estudios forenses correspondientes.

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La decisión de practicar una autopsia fue adoptada por la fiscalía de turno como parte del protocolo habitual en casos de fallecimientos ocurridos en domicilios particulares y debido a que el músico presentaba un golpe en la cabeza, presuntamente producto de una caída.

Por el momento, los investigadores manejan distintas hipótesis. Una de ellas señala que Solari podría haber sufrido una descompensación mientras se encontraba en el exterior de la vivienda. Sin embargo, las autoridades aclararon que será el informe forense el que permita establecer con precisión qué sucedió en las horas previas a su muerte.

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Durante toda la jornada trabajaron en la propiedad efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Policía Científica y funcionarios judiciales. La zona permaneció parcialmente vallada mientras se realizaban las tareas de relevamiento y recolección de pruebas.

La muerte del músico provocó una profunda conmoción en el mundo de la cultura y el espectáculo. Decenas de fanáticos se acercaron a las inmediaciones de su casa para rendir homenaje al artista, mientras las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de colegas, dirigentes políticos y seguidores de todo el país.

Solari padecía Parkinson desde hacía varios años, enfermedad que él mismo hizo pública en 2016 y que lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios. Su última presentación en vivo había sido en 2017, aunque continuó vinculado a la música a través de grabaciones y colaboraciones con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

RG