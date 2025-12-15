La causa que involucra al empresario y exsenador tucumano José Fernando Carbonell tiene como eje una denuncia por presunta usurpación de tierras en la localidad de La Reducción, departamento de Lules, presentada por la firma Polo del NOA S.A. contra la empresa Los Cuatro Soles SRL, vinculada al exlegislador. El caso salió a la luz tras un informe de Canal 26, y se apoya en una serie de documentos, actas notariales y pruebas técnicas incorporadas a la causa en el último tiempo.

Según consta en la documentación aportada al expediente, a la que tuvo acceso PERFIL, el conflicto se remonta a 2020. En marzo del año siguiente, Martín Chane, apoderado de Polo del NOA, envió una carta documento a Los Cuatro Soles intimando a cesar la ocupación de aproximadamente unas nueve héctareas que manifiesta que son de su propiedad. En esa comunicación, la empresa lo acusó de hacer uso de tierras ajenas sin contar con autorización.

Denuncian a José Carbonell, empresario y exsenador tucumano, por la ocupación ilegal de 9 hectáreas de tierras

Ante la falta de una solución, la firma afectada solicitó el pedido de desalojo a través de una denuncia formal, radicada en 2023 en el Juzgado Civil y Comercial Común de Tucumán, a cargo del juez Daniel Lorenzo Iglesias. En la misma, se indica que en el terreno que se encuentra en disputa se edificó un terraplén y se plantaron limones, cuyo destino es la exportación al mercado europeo.

Asimismo, se detalló que se habían retirado vías férreas antiguas que pasaban por las tierras denunciadas, y según los vecinos y otras fuentes del caso, los durmientes fueron encontrados en domicilios de particulares vinculados al empresario y abogado.

La identificación del predio en disputa

Antes de denunciar una supuesta ocupación ilegítima y continuada, en los documentos previos se identificó la precisa delimitación del inmueble denunciado como usurpado. Las actas incorporadas al expediente consignan zonas linderas y ubicación exacta de los lotes situados en La Reducción, localidad atravesada por la Ruta Provincial 341.

De acuerdo con los documentos, la ocupación se habría dado en un sector individualizado, cuya superficie total ronda las nueve hectáreas. "Linda al sur con José Minetti y cia. limitada SACEI, al norte con un camino vecinal", al este con otro camino y el ferrocarril General Belgrano de por medio, y al oeste con la primera compañía y Los Cuatros Soles S.R.L.. En este tramo, se menciona que "se encuentran realizando tareas de cultivo y cosecha, en forma ilegítima, de personas que se desconoce su identidad".

En el mismo, Chane dejó constancia de que habló con una de las personas que trabaja en ese lugar con un tractor, quien se comunicó con un hombre identificado como Pablo Suárez cuando le consultaron con el responsable de la finca. Más tarde, el apoderado se reunió con Suárez y con José Carbonell (hijo), a quienes le planteó la situación y les compartió la imagen de la fracción del terreno reclamado.

Horas después, Carbonell padre se comunicó con él y le señaló que el título de esas tierras era de Los Cuatro Soles S.A. pero que la explotación la tenía otra empresa, Frutas Cítricas S.R.L., hace más de 26 años -según sus dichos-.

Para Polo del NOA S.A., esa utilización del suelo habría sido realizada sin consentimiento y sobre tierras propias. Como complemento, se añadió un relevamiento fotográfico y fílmico realizado con drones, también certificado por escribano. El informe incluye imágenes aéreas del predio, la conformación del polígono del terreno y una tabla detallada con coordenadas GPS, alturas y referencias técnicas.

Las imágenes muestran la extensión del área ocupada y el uso productivo del suelo, mientras que el documento manifiesta que los lotes se encontrarían "usurpados y sembrados con plantas jóvenes de limón", al mismo tiempo que aporta hash digitales de los archivos para garantizar la inalterabilidad del material.

La denuncia contra José Carbonell

La investigación judicial contra el exsenador y excandidato a vicegobernador de Tucumán trascendió luego de un informe del periodista Andrés Klipphan. La misma busca determinar si existió una violación al derecho de propiedad y una ocupación ilegal del predio, así como las eventuales responsabilidades civiles y penales de Carbonell y la empresa relacionada a él.

Según el informe periodístico, se analiza el estado del pedido de desalojo y la posible restitución de las tierras investigadas. Por el momento, la causa sigue en trámite y, en caso de que se confirme la usurpación, podría tener un impacto más allá del plano judicial.

