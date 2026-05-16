Por pedido de la Justicia, un organismo especializado revisará los números de Manuel Adorni

Las cifras encontradas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Javier Milei, serán analizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Manuel Adorni con el presidente Javier Milei y su hermana Karina

Según informó La Nación, se trata de un organismo especializado cuya función es asesorar a los fiscales en el costado contable de sus investigaciones. Esto le permitirá a Pollicita definir si el jefe de Gabinete tuvo un cambio económico que no pudo justificar en sus ingresos desde que entró a la función pública como vocero presidencial a fines de 2023.

Manuel Adorni: detectaron nuevos criptoactivos y la Justicia pidió datos sobre posibles movimientos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al medio antes citado, el fiscal ya le envió a la DAFI parte de la documentación del caso mientras sigue profundizando la investigación, realizando consultas a entidades bancarias e intentando determinar el monto preciso de ciertos desembolsos.

Las cifras que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones deberá chequear incluyen gastos en hoteles de alto nivel, viajes en avión y la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en Indio Cua.

Lo que determine el organismo será fundamental para que Pollicita decida si le pide -o no- al exvocero presidencial que justifique todos esos ingresos.

Manuel Adorni con su esposa

El contratista de Adorni sumó nuevas pruebas a la causa que investiga a Adorni

Este viernes 15 de mayo, el contratista Matías Tabar se presentó ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Matias Tabar

El empresario aportó remitos, facturas y capturas de pantalla de conversaciones relacionados con las refacciones que realizó en una casa ubicada en el country Indio Qua.

Matías Tabar, el contratista de Adorni: "Parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo"

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar.