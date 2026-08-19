Se complicó la situación de Claudio Barrelier: el fiscal agravó su acusación en la causa de la primera víctima

El fiscal Raúl Garzón decidió agravar la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, el supuesto autor material del femicidio de Agostina Vega, en la causa que lo investiga por la presunta privación ilegítima de la libertad de una joven en el año 2025.

Carlos Nayi, el abogado de los abuelos de Vega, habló con la Agencia Noticias Argentinas y aseguró que la nueva carátula de ese caso es “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada”.

Se trata de la joven que consiguió escapar de la casa ubicada en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico, ciudad de Córdoba, donde Barrelier la habría forzado a quitarse la ropa, para luego atarla con cinta adhesiva y amenazarla usando un arma de fuego con el fin de obligarla a permanecer en su domicilio.

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En ese expediente, hasta ahora, Barrelier solo respondía por privación ilegítima de la libertad, pero, con la nueva resolución, se le sumó el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa y, por esa razón, deberá presentarse a indagatoria de nuevo.

Claudio Barrelier

Por otra parte, los delitos que se le atribuyen por el crimen de Agostina Vega ocurrido en mayo de este año, a Barrelier son “abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por ser cometido en un contexto de violencia de género”.

Soledad Andreani

En esa causa, el fiscal Garzón ya ratificó las prisiones preventivas de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien conocía a Barrelier desde hace 10 meses antes del hecho; y Soledad Andreani, exadministradora del bar Wachitas y dueña del Ford Ka negro, ambos acusados de encubrimiento agravado, le informó otra fuente del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

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Las otras tres personas detenidas en esta causa son Marianela Palmero, actual pareja del principal imputado, y Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos de la vivienda donde habrían asesinado a Vega, todos sindicados por el mismo delito que Andreani y Fassetta.

Soledad Andreani

En el caso particular de Palmero también se le imputó “encubrimiento agravado” por la causa de 2025, cuando Barrelier fue detenido tras mantener cautiva bajo amenaza usando un arma a la joven que finalmente logró escapar de la vivienda semidesnuda y pidiendo auxilio a los gritos.

En aquella oportunidad, la Justicia liberó a Barrelier tras pagar una fianza de 5 millones de pesos. La propia denunciante de 2025 en diálogo con Cadena 3 cuestionó esa decisión: “Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días”.

Agostina Vega

Qué le pasó a Agostina Vega

Agostina Vega desapareció cuando iba a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, ex pareja de su madre, y su cuerpo fue hallado una semana más tarde, descuartizado, en un descampado ubicado en las afueras de Córdoba capital.

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Melisa Heredia, la madre de Agostina, declaró el 1 de julio pasado que “deberían darle perpetua” a Barrelier, porque “me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más”. Y agregó: “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”.