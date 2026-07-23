Caso Agostina Vega: la Justicia inspeccionó nuevamente la casa de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una nueva instancia probatoria con una inspección ocular en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen. El procedimiento se realizó en el domicilio ubicado en barrio Cofico y contó con la presencia del fiscal Raúl Garzón, las partes involucradas y un importante despliegue policial.

Desde las primeras horas de la mañana, la zona permaneció vallada mientras decenas de efectivos y móviles policiales participaron del operativo. La medida fue solicitada por la defensa de Barrelier con el objetivo de relevar nuevamente las características del inmueble donde, según la acusación, fue asesinada la adolescente.

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El abogado querellante Carlos Nayi explicó que el procedimiento no está relacionado con una nueva pericia acústica, sino con una verificación del escenario del crimen. "Verificamos los distintos ámbitos territoriales de la casa. No tiene nada que ver con una pericia acústica sonora que ya se hizo. Todo lo que se tenía que saber respecto a los que escucharon algo en esa habitación donde tomaron por asalto a Agostina, ya está verificado".

En paralelo, la causa continúa avanzando sobre la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier y madre de su hija, quien permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado. Nayi indicó que su indagatoria dependerá del resultado de las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Fiscalía.

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"Palmero será recibida a declarar una vez que finalicen las pericias que determinan si ella pudo comprender la criminalidad del acto o no", adelantó. El letrado también sostuvo que la prueba reunida hasta el momento es suficiente para que todos los imputados enfrenten un juicio oral. "La prueba es categórica y todos deberán ser enviados a juicio oral y público para encontrarse con una sola sanción, prisión perpetua", afirmó.