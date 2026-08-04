"Fue fácil demonizar a una mujer que trabajaba de noche": el abogado de Soledad Andreani afirmó que la causa "está prácticamente cerrada"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en la Justicia, mientras persisten las versiones sobre un posible vínculo con una red de trata de personas. Sin embargo, el abogado penalista Angelo Giorgetti, defensor de Soledad Andreani, aseguró que la causa "está prácticamente cerrada" y descartó que existan elementos que sostengan esas hipótesis.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), sostuvo que el expediente reúne pruebas suficientes para elevar la causa a juicio y que las líneas investigativas vinculadas a trata o narcotráfico "no llevaron a nada". Afirmó que, tras analizar el expediente, no observa indicios que permitan vincular el femicidio con otras organizaciones delictivas.

"Después de tomar contacto con el expediente y estudiarlo completamente, te puedo asegurar que la causa está prácticamente cerrada. Las líneas que en su momento se barajaron por el tema trata, narcotráfico y Wachitas son muy poco serias y la investigación no ha llevado a nada respecto a eso", aseguró.

En ese sentido, consideró que insistir con esas hipótesis desvía la atención del eje principal de la investigación.

"Se está ensuciando todo y sacando el foco de una causa que, más allá de lo aberrante que es, no tiene complejidad alguna en cuanto a la prueba. Entiendo que se va a elevar a juicio en lo pronto, tal como está", agregó.

La reunión convocada por el fiscal Garzón

El abogado también confirmó que fue convocado, junto al resto de las partes, por el fiscal Raúl Garzón. Según explicó, el encuentro no tuvo como objetivo informar avances de la investigación, sino recordar la vigencia del secreto de sumario y advertir sobre las consecuencias de las filtraciones del expediente.

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"El fiscal volvió a recomendar que se preserve la información porque hay menores involucrados y sus derechos deben resguardarse. También habló de las filtraciones que terminan afectando la investigación", indicó.

La situación de Soledad Andreani

"Está muy mal. Imagínense lo que significa estar dos meses presa por algo que no hizo y con lo que no tiene absolutamente nada que ver", afirmó.

Además, cuestionó el impacto que, según su visión, tuvo la cobertura pública del caso sobre la situación procesal de Andreani. "Fue muy fácil demonizar la imagen de una mujer que trabajaba de noche. Hoy está detenida por la repercusión mediática, la presión social y la información filtrada, no por pruebas concretas", aseguró.

"No hay un solo elemento de prueba que permita sostener, siquiera con un mínimo margen de duda, que Andreani sabía o tenía que saber lo que ocurrió. Todo lo contrario", sostuvo.