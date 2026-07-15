Un adolescente de 17 años presentó un hábeas corpus preventivo para poder festejar sin miedo en el Obelisco

Un joven de 17 años que casi pierde un ojo por un disparo de bala de goma durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza presentó una acción de hábeas corpus preventivo ante la Justicia porteña. Julián Gael Finoli Re, con el patrocinio de la abogada Natalia Volosin, busca frenar un nuevo operativo policial desproporcionado de cara a la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra.

La presentación invoca los artículos 14, 18, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 10, 13 y 15 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley 23.098 de hábeas corpus. Finoli actúa por derecho propio y también en representación de todas las personas que transiten o participen de los festejos en la Plaza de la República, con el patrocinio letrado habilitado por su condición de menor de edad conforme al artículo 27 de la Ley 26.061.

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El escrito fue presentado con carácter urgente y solicita que se resuelva sin sustanciación previa, es decir, sin requerir informes ni producir prueba adicional, al considerar que los hechos que motivan la acción son de público y notorio conocimiento.

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Finoli se encontraba con un grupo de compañeros del colegio celebrando pacíficamente el triunfo de la Selección argentina sobre Suiza, sentado sobre la boca del subte de la Galería del Obelisco, en la esquina de Cerrito y Lavalle. La presentación describe la escena previa al operativo como "una fiesta de miles de personas, amigos y familias" que se transformó abruptamente cuando, alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 12, comenzó un despliegue policial con motos, camiones hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma, sin advertencia previa.

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El texto sostiene que, cuando el grupo se levantó al ver la estampida de personas que corrían, Finoli recibió el impacto de un proyectil de goma en el rostro, a pocos centímetros del ojo. Sus amigos lo auxiliaron y lo resguardaron en un kiosco de la esquina hasta la llegada de una ambulancia del SAME, aproximadamente veinte minutos después. En el relato de los hechos, el adolescente compara el cambio del clima festivo con "una película de terror".

La presentación afirma que el episodio no fue aislado. Según el escrito, hubo más de una decena de detenciones sin que se conocieran causas vinculadas con la comisión de delitos y numerosas personas resultaron heridas con traumatismos de cráneo, tórax y lesiones provocadas por la inhalación de gases. El padre del adolescente, Nicolás Finoli, presentó el lunes 13 de julio una denuncia penal online ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, registrada inicialmente bajo el número de seguimiento 1790212 y luego identificada como la denuncia DEN 1590400 en la Unidad de Intervención Temprana.

El escrito también hace referencia al refuerzo del operativo de seguridad previsto para el partido de este miércoles 15, que contempla dos camiones hidrantes adicionales, 700 efectivos y tres divisiones de la Policía de la Ciudad, entre ellas la brigada motorizada antidisturbios GAM. Además, cita declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien anticipó que "habrá apoyo de las fuerzas federales en caso de que se requiera", en referencia a un eventual comando unificado entre fuerzas nacionales y porteñas.

El escrito sostiene que la legitimación para actuar en representación de terceros está prevista en el artículo 5 de la Ley 23.098 y fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia en los precedentes Verbitsky y Rivera Vaca, citados como antecedentes que habilitan el hábeas corpus colectivo cuando existe una amenaza generalizada a la libertad ambulatoria. La estrategia jurídica busca demostrar que el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma configura una afectación colectiva de derechos que excede el caso individual de Finoli.

Los antecedentes que justifican el pedido

En materia de estándares internacionales, el escrito cita la Observación General Nº 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que cualquier restricción al derecho de reunión pacífica debe orientarse a facilitar su ejercicio y no a limitarlo de manera innecesaria o desproporcionada. También menciona el comunicado conjunto de tres relatorías especiales de la ONU, emitido el 23 de enero de 2024, que advirtió al Gobierno argentino sobre la incompatibilidad del protocolo antipiquetes con las obligaciones internacionales asumidas por el país.

Como respaldo estadístico, la presentación incorpora datos de un informe reciente de la Comisión Provincial por la Memoria, según el cual cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas durante el último año, con al menos 1.369 personas heridas y 165 detenciones arbitrarias. Entre los casos mencionados figura el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

Entre las medidas solicitadas al juzgado figuran instrucciones directas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Alberto Giménez; y al jefe de la Policía de la Ciudad, comisario general Diego Ariel Casaló. El petitorio solicita que se resguarde la libertad ambulatoria de quienes concurran al Obelisco, que se limite la intervención de fuerzas federales a los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Interior, que todo el personal policial porte identificación visible con nombre y rango y que se designen veedores judiciales presentes durante todo el operativo.

Como prueba documental, la presentación acompaña las constancias de atención médica de Finoli en el SAME y en su prepaga, una fotografía de la lesión sufrida en el rostro y la constancia de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal. El escrito concluye con el pedido de intervención del Ministerio Público Tutelar, en su carácter de representante de los intereses del menor, sin que ello demore la resolución urgente de la causa.

La abogada Natalia Volosin aclaró que la acción presentada no reemplaza la denuncia penal iniciada por la familia del adolescente, sino que persigue un objetivo distinto. "La denuncia penal se hizo por el hecho concreto del daño que sufrió Julián el sábado pasado. Está hecha desde el lunes, la hizo su papá en la Justicia de la Ciudad y ya tiene intervención una fiscalía", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo planteo judicial no apunta a investigar ni sancionar a los responsables de las lesiones sufridas por el adolescente, sino a impedir que una situación similar vuelva a ocurrir durante los festejos por el partido entre Argentina e Inglaterra.

"Lo que busca es que Julián pueda ir hoy de nuevo si quiere y no sentir la amenaza de que lo pueden detener o violentar nuevamente", afirmó. Según contó, el propio joven le expresó "la necesidad de que esto no le pase a nadie más y de que cualquier otra persona pueda sentirse en libertad de ir hoy a celebrar, si llega el caso, sin sentir la amenaza de una violación a su libertad ambulatoria o a su integridad física". Por eso, explicó que "la vía correspondiente no es la del amparo sino la del hábeas corpus preventivo colectivo", ya que permite extender la protección a todas las personas que eventualmente concurran al Obelisco.

Respecto de las medidas solicitadas al juzgado, Volosin señaló que buscan obtener "medidas concretas y urgentes". Entre ellas, explicó que pidieron que el juez ordene al jefe de Gobierno porteño, al ministro de Seguridad de la Ciudad y al jefe de la Policía de la Ciudad "que se abstengan de requerir el auxilio de las fuerzas federales", al considerar que la Ley de Seguridad Interior sólo prevé esa intervención "para situaciones extremas de riesgo para la vida o catástrofes naturales", y no para un festejo deportivo.

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La presentación también solicita que se instruya a todo el personal policial a respetar estrictamente la libertad ambulatoria, la libertad de expresión y el derecho de reunión, con especial protección para niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Además, reclama que "todo el personal de las fuerzas de seguridad, así como los móviles que utilicen, estén debidamente identificados con nombre, apellido y rango", y que el juzgado designe veedores judiciales permanentes en el comando operativo para supervisar el desarrollo del operativo. "Estamos pidiendo al juez que establezca veedores judiciales de manera permanente para poder monitorear directamente desde el juzgado y controlar que los derechos de las personas sean respetados", precisó.

Sobre los tiempos de la resolución, la letrada sostuvo que esperaban una respuesta antes del inicio del partido que disputa argentina desde las 16 horas. "Estamos esperando una definición antes del comienzo del partido. Le señalamos al juez que los momentos cruciales son durante el partido y al finalizar, incluyendo las horas posteriores e incluso la jornada del 16", explicó.

En ese marco, resaltó que "una acción de hábeas corpus debe resolverse de manera urgente y sin mayores dilaciones" y adelantó que, si el juzgado no responde a tiempo o rechaza el planteo, "evaluaremos qué hacer", aunque aclaró que el objetivo de la presentación es "tener un efecto inmediato antes de que eventualmente se sucedan los hechos de hoy".

Consultada sobre la posibilidad de recurrir a organismos internacionales de derechos humanos, Volosin respondió que por el momento esa alternativa no está siendo evaluada porque el objetivo inmediato es obtener una medida de protección para quienes quieran concurrir al Obelisco durante esta jornada.

No obstante, consideró que el caso se inscribe "en un contexto de represión ilegal y arbitraria de las manifestaciones y protestas sociales" y recordó que existen comunicados de las relatorías especiales de Naciones Unidas, además de informes y fallos internacionales sobre la materia. Sin embargo, sostuvo que "nos parece más apropiado buscar medidas concretas de resguardo y reparación de derechos ante la Justicia local para una situación puntual y concreta".

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Respecto del estado de salud del adolescente, la abogada aseguró que "Julián físicamente está mejor. Está dolorido, tiene el ojo muy lastimado, pero está mejor".

En el plano emocional, explicó que "también está golpeado. Es un pibe de 17 años que sale con los amigos a festejar y le pasa lo que le pasa". Aun así, destacó la decisión del joven de impulsar la presentación judicial. "Es un pibe que tiene compromiso con sus amigos, con su familia, con su comunidad, con su ciudad y con su país. Tomó la valiente decisión de no quedarse con lo que le pasó y de procurar ayudar con su caso a que esto no se repita y no le pase a nadie más", afirmó.

Sobre el estado de la denuncia penal, Volosin aclaró que no interviene directamente en ese expediente, aunque confirmó que la causa ya se encuentra en trámite. "La denuncia fue presentada, tiene asignado un número de expediente y hay una fiscalía interviniendo", señaló.

RG/ML