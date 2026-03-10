El detenido Axel Hernán Rojas compareció ante la Sala 16 de los tribunales de San Juan por una causa de lesiones graves contra un guardiacárcel y, durante su declaración, admitió haber golpeado al uniformado con un palo, provocándole la fractura de los dedos de la mano derecha. A pesar de ello, el testimonio viró hacia una denuncia contra el personal del Servicio Penitenciario de Chimbas, a quienes calificó de "tranzeros".

Según el relato de Rojas ante el juez Alberto Caballero, existirían acuerdos espurios entre detenidos y cuidadores para el ingreso de estupefacientes a la unidad carcelaria. El reo afirmó que los efectivos solicitan a los presos que les infrinjan lesiones físicas con el objetivo de tramitar licencias médicas ante la ART.

A cambio de estas agresiones coordinadas, los guardias facilitarían el acceso de sustancias prohibidas al penal.

En este sentido, la tensión en la sala aumentó cuando la abogada defensora, Sandra Leveque, solicitó el traslado de Rojas al pabellón de Sanidad alegando cuadros de adicción. El fiscal José Plaza se opuso formalmente a este pedido, postura que fue ratificada por el magistrado al dictar la imputación por lesiones graves.

Sin embargo, la decisión judicial desencadenó la reacción intempestiva del detenido, quien se levantó de su asiento para atacar al representante del Ministerio Público. Aun así, la agresión física directa no llegó a consumarse debido a la intervención de un oficial de policía que oficiaba de custodio y logró interponerse entre ambos.

Ante la imposibilidad de alcanzar al funcionario, el detenido redirigió su violencia hacia el equipamiento tecnológico del lugar y comenzó a golpear el monitor de la sala. El recluso lanzó varios puñetazos contra la pantalla de un equipo electrónico marca Samsung con número de inventario estatal 0442-SJ, que se utilizaba para el desarrollo de la audiencia, provocando la rotura total del cristal.

Axel Hernán Rojas enfrenta ahora una imputación por daño agravado (artículo 184 inciso 5 del Código Penal)

"Fue un momento desagradable. Reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando", relató Plaza en declaraciones posteriores a la prensa local.

Consecuencias legales y nuevos cargos

En el momento en que fue reducido por el personal de seguridad, Rojas fue retirado del recinto y trasladado nuevamente a su lugar de alojamiento bajo medidas de seguridad reforzadas. El juez Caballero ordenó que se labren las actas correspondientes por los daños materiales ocasionados al Poder Judicial provincial.

Sin dudas, el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la sala, material que será utilizado como prueba fundamental en el nuevo proceso que se le inició al detenido.

Ahora, la Justicia de San Juan dispuso la apertura de una causa por daño agravado en flagrancia contra el interno, expediente que correrá de forma paralela a la condena de 11 años que ya se encuentra extinguiendo. Este nuevo cargo podría representar una extensión efectiva de su tiempo de reclusión.

Estuvo preso acusado de intentar drogar a una pasajera y la Justicia determinó que todo era falso

El legajo judicial por el ataque al guardiacárcel continúa su curso bajo la carátula de lesiones graves, mientras se investigan las denuncias de Rojas sobre el tráfico de drogas. La próxima instancia procesal para el imputado se fijó para la semana entrante bajo una modalidad que garantice la seguridad de los funcionarios.

MV / EM