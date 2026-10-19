Cuatro muertos y una causa abierta tres décadas después: en RDC analizaron la orden de arresto contra Raúl Castro

Una jueza de Florida ordenó el arresto de Raúl Castro en una causa vinculada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. El episodio dejó cuatro muertos y mantiene una controversia sobre las circunstancias del ataque y la jurisdicción de las aguas en las que ocurrió.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, repasó los antecedentes de la causa y los cargos presentados contra el exmandatario cubano. Durante el intercambio con el conductor Jorge Elías, también surgieron dudas sobre el alcance práctico de la orden judicial y su posible dimensión política en el marco de las tensiones entre Washington y La Habana.

La causa contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas

Según detalló Powell, la jueza Ariana Fajardo, de Florida, emitió una orden vinculada con el caso. La investigación sostiene que Castro habría coordinado acciones con personas que operaban en Miami y Cayo Hueso para atacar las aeronaves de Hermanos al Rescate.

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El derribo provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un cubano con residencia permanente en Estados Unidos. Powell señaló que la Fiscalía de Florida había abierto una investigación en marzo y que, en mayo, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos de asesinato y conspiración contra Castro.

El exmandatario cubano tiene 96 años, un dato que llevó a Elías a cuestionar qué posibilidades concretas existen de que la orden termine en una detención efectiva. La conversación también puso en discusión si la medida puede tener un efecto más simbólico que operativo.

Qué ocurrió con los vuelos de Hermanos al Rescate en 1996

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea cubana derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate. La organización realizaba vuelos vinculados con la asistencia a cubanos y sostenía que sus operaciones tenían fines humanitarios.

Powell recordó que Cuba sostuvo que las aeronaves volaban sobre su territorio, mientras que Estados Unidos y las Naciones Unidas concluyeron que el derribo se produjo en aguas internacionales. Esa diferencia sobre el lugar exacto del ataque constituye uno de los puntos centrales de la controversia.

Durante el programa, Elías señaló que las avionetas trasladaban ayuda humanitaria y que esa fue la posición defendida durante el proceso judicial por los familiares de las víctimas residentes en Miami. Powell agregó que las autoridades cubanas interpretaron esos vuelos como una provocación.

Las grabaciones que vincularían a Raúl Castro con la operación

Powell sostuvo que el caso volvió a cobrar relevancia después de que se difundieran grabaciones en las que, según el relato presentado en el programa, se daban instrucciones para disparar contra las avionetas. De acuerdo con esa versión, la orden habría provenido de Raúl Castro, quien entonces tenía responsabilidades en el área de Interior y en las Fuerzas Armadas.

El corresponsal consideró que la causa también puede leerse como un mensaje político sobre quién ejercía el poder dentro del régimen cubano. En ese sentido, planteó que la medida apunta a responsabilizar a Castro por el episodio, más allá del papel formal que hoy ocupa Miguel Díaz-Canel en la conducción del país.

Las afirmaciones sobre la responsabilidad de Castro forman parte de los señalamientos judiciales y de los antecedentes mencionados durante el segmento. La existencia de una orden de arresto y la presentación de cargos no equivalen, por sí solas, a una condena.

El alcance de la orden y las tensiones entre Estados Unidos y Cuba

Elías puso en duda que una orden contra una persona de 96 años pueda traducirse en una detención efectiva. Powell coincidió en que no está claro qué fuerza práctica tendrá la medida y planteó como posibilidad que funcione como una advertencia en medio de las tensiones bilaterales.

El corresponsal también mencionó que en los últimos meses circularon versiones sobre posibles acciones militares estadounidenses en Cuba. Sin embargo, durante el programa no se presentaron elementos que permitieran establecer una relación directa entre esas especulaciones y la decisión judicial.