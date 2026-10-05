RDEco: Economistas advierten por la dolarización de carteras, la falta de reservas y la caída de la actividad

A poco más de un año de las próximas elecciones, el programa financiero y cambiario del Gobierno enfrenta interrogantes sobre su capacidad para atravesar un período de mayor demanda de dólares. En Ronda de Economistas, por +Perfil, Christian Buteler anticipó que la dolarización de carteras podría profundizarse durante 2027 y generar mayor volatilidad.

“En algún momento el inversor va a profundizar la dolarización de cartera”, sostuvo. Para Buteler, ese comportamiento resulta “lógico y esperable” en un año electoral, aunque puso en duda que los recursos acumulados por el Gobierno sean suficientes para neutralizar una mayor demanda de divisas.

Las dudas sobre la “bazuca de dólares”

Fernando Meaños le preguntó por la denominada “bazuca de dólares” presentada por Javier Milei durante su viaje a Francia. El Presidente mencionó US$20.000 millones de reservas compradas, otros US$20.000 millones del swap con Estados Unidos, US$20.000 millones del swap con China y US$15.000 millones disponibles mediante futuros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Buteler cuestionó que esos instrumentos puedan sumarse como si se tratara de recursos equivalentes. “Milei hace rato que se alejó de los datos”, afirmó.

Sobre el swap chino, señaló que está vinculado principalmente con operaciones comerciales. Para el economista, presentar como inmediatamente disponibles recursos con características diferentes puede terminar afectando la confianza: “Cuando vos te alejás tanto de los datos reales, lo único que terminás haciendo es perder credibilidad”.

Por qué las elecciones 2027 serán “sin plan platita seguro”

Buteler trasladó luego la discusión hacia la actividad económica. “Salís a la calle y la gente te dice que no entra nadie a comprarme al comercio, no hay plata en la calle para poder vender”, ejemplificó. Sin embargo, descartó que la solución pase por una nueva expansión monetaria. Ante la consulta sobre un eventual “plan platita”, respondió: “Sin plan platita seguro”.

En cambio, reclamó recuperar inversión en infraestructura. “Yo creo que la obra pública necesita ser reactivada, bien auditada, cada peso que se gasta bien gastado”, sostuvo.

El economista utilizó el campo como ejemplo de los costos que genera una infraestructura deteriorada: “El camión pierde tres ruedas en el intento, o no puede entrar durante una semana porque llovió y las rutas son intransitables”.

Inflación, salarios y reservas

Lucía Martínez Pelliza, del Centro de Investigación de Economía Nacional, planteó otro interrogante: “Siempre la pregunta es, ¿bajamos la inflación para qué?”. La economista sostuvo que la desaceleración de los precios debería terminar traduciéndose en recuperación del salario real y mayor inversión. También cuestionó el uso del tipo de cambio como ancla y preguntó cómo transformar el crecimiento exportador en una expansión más general: “Más exportaciones, ¿cómo podemos derramar esto hacia mayor crecimiento?”.

Pedro Gaite, economista jefe de FIDE, puso el foco en la acumulación de reservas y el acceso al financiamiento. Al 30 de septiembre, el BCRA informaba reservas internacionales por US$46.092 millones.

“El Gobierno está viendo que los dólares que está comprando el Banco Central no alcanzan para cumplir lo que planteó el programa financiero”, sostuvo Gaite, quien también advirtió sobre el efecto del riesgo país sobre las posibilidades de colocar deuda.

La actividad, la principal preocupación

Buteler coincidió en la importancia de las reservas, pero señaló: “Yo veo más problemas con el tema de la actividad”.

Para el economista, el deterioro de la economía real puede terminar afectando la sustentabilidad del programa. De todos modos, rechazó que el problema sea la desaceleración de los precios.

“Bajar la inflación siempre es bueno, tenemos que ver la manera”, afirmó. Y resumió el interrogante central sobre el programa económico: “No por la baja en la inflación, sino por lo que vos fuiste generando”.