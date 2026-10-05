RDEco: El Gobierno defendió su esquema cambiario y aseguró que una suba del dólar es parte del programa

El programa financiero del Gobierno, las metas de reservas y el régimen cambiario volvieron al centro del debate en Ronda de Economistas. Martín Siracusa defendió la estrategia oficial y sostuvo que se trata de un esquema diferente de aquellos que históricamente analizaron los economistas argentinos. “Yo creo que hay un programa económico por ahí diferente a lo que los economistas durante cierto tiempo en Argentina estuvieron acostumbrados a leer y a mirar”, sostuvo en +Perfil.

Para Siracusa, esa transformación también puede observarse en infraestructura. “En este Gobierno piensan que la obra pública la puede hacer el privado”, afirmó, al destacar que la intención oficial es modificar no solo quién ejecuta las obras, sino también quién aporta el financiamiento.

La apuesta por la inversión privada

El funcionario señaló que se licitó gran parte de las rutas y que la expectativa es que empresas privadas financien y desarrollen los proyectos. Según su planteo, esto no implica abandonar la infraestructura, sino reemplazar el modelo tradicional de inversión estatal. También utilizó como ejemplo la hidrovía. “La hidrovía salió otra licitación, una de las más importantes, y eso va a generar enormes beneficios, y también se encarga el sector privado”, explicó.

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Fernando Meaños reconoció que el cambio de enfoque resulta evidente, pero llevó la discusión nuevamente hacia las metas financieras. La pregunta, planteó, es si el programa puede sostenerse frente a una eventual mayor dolarización de cara a las elecciones y ante las dificultades para conseguir financiamiento.

“No hemos tocado bandas”

Siracusa defendió entonces el actual régimen cambiario y rechazó compararlo con la convertibilidad. “El esquema cambiario es un esquema de bandas en donde no hemos tocado bandas”, sostuvo.

Para el funcionario, la diferencia central es que el dólar no está fijado rígidamente. Incluso después de la eliminación de buena parte de las restricciones cambiarias, consideró que el tipo de cambio se mantuvo dentro de niveles compatibles con el programa.

El escenario podría cambiar si aumenta significativamente la demanda de divisas, aunque Siracusa relativizó la posibilidad de que una suba del dólar represente automáticamente una crisis. “Que suba un poco el dólar, que vos los tenés que salir a comprar. No es un problema, es parte del programa”, afirmó.

El costo de una devaluación

Ante una pregunta sobre el impacto que una corrección cambiaria podría tener sobre la inflación, Siracusa recordó que el presupuesto contempla un dólar de $1.800 para diciembre del próximo año. “Para el año que viene está planeado para diciembre en el presupuesto 1.800”, señaló, para sostener que el esquema oficial ya contempla cierto movimiento del tipo de cambio.

También cuestionó la idea de que el Gobierno pueda controlar cada variable económica de manera independiente. “El mayor problema es creer que el Gobierno tiene una botonera en donde decide: acá tengo el empleo, acá tengo la pobreza, acá tengo el sueldo de la gente, y es el Gobierno el que elige la combinación”, afirmó.

Para Siracusa, una devaluación fuerte tampoco constituye una solución automática. “El costo de devaluar es terrible. Es una inflación mucho más alta, es volver a niveles de pobreza más altos”, advirtió.

Según explicó, una depreciación puede mejorar la situación de determinados sectores exportadores, pero al mismo tiempo encarece bienes importados y modifica otros equilibrios de la economía. “A veces es como que hay que tratar de interpretar el programa como algo más de equilibrio general”, resumió.

El debate por el modelo productivo

Pedro Gaite, economista y jefe de FIDE, incorporó otra dimensión a la discusión. “Creo que hay que atenderla en dos aristas”, planteó al referirse al tipo de cambio.

Por un lado, mencionó su importancia para la estabilidad macroeconómica de corto plazo. Por otro, sostuvo que también condiciona el patrón productivo y la inserción internacional del país.El intercambio dejó así abierta una discusión que excede el precio del dólar: qué estructura productiva puede consolidarse a partir del actual régimen cambiario y qué papel tendrán el Estado y el sector privado dentro de ese proceso.