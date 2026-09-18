Industria, empleo y dólar: Tamborenea y Setti debatieron en RDEco sobre el consumo y la acumulación de reservas

José Tamborenea, tesorero de Adimra y vicepresidente de Cadieel, puso el foco en las consecuencias que tiene la pérdida de empleo sobre el consumo y la producción, mientras que el exsecretario de Finanzas Eduardo Setti analizó el esquema cambiario y defendió una mayor intervención estatal para acumular reservas. Los últimos datos oficiales disponibles mostraron que en junio había 6,09 millones de asalariados privados registrados, con una caída mensual del 0,1%.

“Cuando vos perdés puestos de trabajo, se te derrumba la economía, se derrumba el consumo, se derrumban las familias, afloran los problemas, y eso es visible”, sostuvo Tamborenea en +Perfil, al plantear que el deterioro del mercado laboral termina trasladándose rápidamente al resto de la actividad.

El efecto de la pérdida de empleo sobre el consumo

El dirigente industrial utilizó un cálculo propio para explicar la dimensión de ese impacto. “Cuando vos tenés 400 mil personas, se te caen 400 millones de dólares mensuales de consumo, todo el tiempo”, afirmó al señalar que la pérdida de ingresos repercute sobre supermercados, comercios y servicios.

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Esa dinámica, según Tamborenea, ayuda a explicar por qué algunos sectores exportadores pueden mostrar crecimiento mientras el mercado interno permanece debilitado. “Por eso te crece Vaca Muerta, te crece el agro por el valor, y crece la economía, pero decrece el consumo, y el mercado se enfría y se cae”, señaló.

El dirigente advirtió además sobre una posible retroalimentación entre menor actividad, caída de la recaudación y nuevos ajustes. “Eso acelera la pérdida de trabajo, hace corregir el presupuesto nacional, porque recauda menos, con lo cual tiene que ajustar más”, explicó, antes de definir el escenario como “un embudo que te aspira hasta el fondo”.

El costo social y las tasas de interés

Tamborenea sostuvo que el deterioro laboral puede resultar incluso más perjudicial para los hogares que otros desequilibrios macroeconómicos. “Lo perjudicás mucho más al trabajador si no tiene trabajo”, afirmó, y agregó: “Estas cosas no son gratis, estas cosas se pagan”.

También cuestionó el uso de tasas elevadas para contener la demanda de moneda extranjera. “Es colocar una tasa de interés lo suficientemente alta como para absorber todos los pesos del mercado y que vos no puedas producir”, planteó. Y añadió: “Si vos vivís en un mercado y pregonás la libertad, dejá que la libertad real opere sobre el mercado”.

Setti defendió una flotación con intervención

Setti planteó una mirada diferente sobre la intervención cambiaria. “Si hoy lo dejara flotar, si no comprara, se retira a un gran comprador, entonces probablemente, si eran estos flujos ingresando, el perjuicio sería aún mayor para la industria”, explicó.

El esquema vigente contempla una flotación dentro de bandas y permite intervenciones del Banco Central, que además inició en 2026 un programa de acumulación de reservas. “Que el Estado Nacional acumule la mayor cantidad de reservas que pueda”, sostuvo Setti al defender una modalidad que describió como “flotación sucia”.

El exfuncionario también relativizó las críticas generales contra la intervención estatal al comparar el caso argentino con la respuesta de otras economías frente a situaciones de tensión. “Son intervencionistas cuando no quieren, son muy intervencionistas cuando quieren”, afirmó al defender la utilización de herramientas cambiarias y financieras cuando las condiciones lo requieren.