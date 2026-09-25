En RDC analizaron la decisión de Lula de prohibir las apuestas deportivas y el costo económico para Brasil

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que busca prohibir las casas de apuestas deportivas en Brasil, en una decisión que apunta a reducir el endeudamiento de las familias y los problemas de salud mental asociados al juego. La iniciativa también tendría consecuencias económicas para los clubes de fútbol y para las cuentas públicas, debido a la pérdida de ingresos publicitarios y fiscales.

El tema fue abordado por Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, en diálogo con Jorge Elías. La medida contempla compensaciones para los clubes que perderían ingresos por publicidad y representa un desafío para el Estado, que dejaría de recaudar miles de millones de dólares anuales.

Lula busca frenar las apuestas por el endeudamiento familiar

La decisión del gobierno brasileño se apoya en dos argumentos principales: el endeudamiento de los hogares y los problemas de salud mental que, según el mandatario, están provocando las apuestas. El impacto, sostuvo, no se limita a los jóvenes, sino que alcanza también a sus familias.

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La preocupación por las deudas de los hogares aparece en un contexto en el que, según se mencionó durante el diálogo, alrededor del 80% de las familias brasileñas están endeudadas. En ese escenario, las apuestas fueron señaladas como una de las principales causas del problema.

Los clubes de fútbol perderían ingresos por publicidad

Uno de los sectores que manifestó su rechazo a la iniciativa fue el de los clubes de fútbol, que obtenían ingresos importantes a través de la publicidad de las casas de apuestas. Las marcas del sector habían ganado presencia tanto en las camisetas de los equipos como en los espacios publicitarios de los estadios.

Ante la posibilidad de eliminar esos acuerdos comerciales, Lula anticipó que el Gobierno otorgaría subsidios a los clubes para compensar la pérdida de ingresos. La medida supondría un gasto adicional para el Estado y abriría un nuevo frente de discusión sobre el financiamiento del fútbol brasileño.

El Estado dejaría de recaudar unos US$3.800 millones anuales

La prohibición también tendría un impacto directo sobre las cuentas públicas. Según las estimaciones mencionadas durante el segmento, el sector de las apuestas aportaba alrededor de US$3.800 millones anuales en impuestos al Estado brasileño.

La eliminación de esa actividad implicaría la pérdida de esos recursos, a los que se sumaría el costo de los subsidios destinados a los clubes. De esta manera, la iniciativa combinaría una caída de la recaudación con un nuevo compromiso de gasto público.

La regulación vigente no habría alcanzado para frenar el endeudamiento

Brasil ya contaba con una regulación de las casas de apuestas, pero las medidas implementadas no habrían sido suficientes para evitar las consecuencias que preocupan al Gobierno. Entre ellas, se destacó el impacto sobre las deudas de las familias.

El debate también tiene un punto de contacto con la situación del fútbol argentino, donde los principales equipos exhiben publicidad de casas de apuestas en sus camisetas y en los estadios. En Brasil, la eventual prohibición obligaría a revisar esos acuerdos comerciales y a buscar alternativas para compensar los ingresos que dejarían de percibir los clubes.