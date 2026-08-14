Guillermo Barbero advirtió sobre el crédito: "La mora está 5 veces arriba de lo que era hace un año"

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, analizó el vínculo entre las expectativas políticas, la volatilidad financiera y el acceso al crédito en Argentina durante una nueva edición de Ronda de Economistas, conducida por Fernando Meaños en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El economista sostuvo que las variables financieras no pueden analizarse de manera aislada y puso el foco en la capacidad del Gobierno para consolidar su fuerza política. También señaló que las decisiones adoptadas tras una derrota electoral tuvieron un fuerte impacto sobre las tasas, el crédito y la morosidad.

Las expectativas políticas como clave para la economía

Para Barbero, las expectativas que pueden reducir la volatilidad no dependen exclusivamente de las autoridades económicas. En su lectura, el factor determinante está en la capacidad política del Gobierno para sostener su programa.

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"Las expectativas no las tenemos que buscar ni en el Banco Central ni en el Ministerio de Economía, las expectativas que nos van a cambiar esa volatilidad, las tenemos que buscar en el Gabinete de Ministros", sostuvo.

En ese sentido, vinculó la evolución de los mercados con la consolidación política del modelo. Como referencia, recordó que tras una elección el tipo de cambio llegó a experimentar un salto significativo en un período muy corto.

"El año pasado producto de una elección, la Tamar pasó del 30 al 66% en 30 días. Contra eso, qué medida podés tomar", planteó.

La reacción financiera después de las elecciones

Barbero consideró que aquel episodio no puede explicarse únicamente por medidas financieras puntuales, sino que estuvo directamente relacionado con las expectativas que generaron los resultados electorales.

Según su reconstrucción, ante un escenario electoral adverso para el Gobierno comenzaron a implementarse medidas destinadas a contener una eventual corrida cambiaria. Entre ellas, destacó una fuerte suba de las tasas de interés.

"La tasa se más que duplicó, se paralizó todo el crédito", afirmó. El impacto de esa decisión, según el economista, se trasladó rápidamente al financiamiento de familias y empresas.

La mora se multiplicó y el crédito quedó condicionado

Uno de los efectos que Barbero vinculó con aquel proceso fue el deterioro de la capacidad de acceso al crédito. La menor renovación de los préstamos terminó teniendo consecuencias sobre los niveles de morosidad.

"Por eso a la gente le dejaste de renovar el crédito, ahora tenemos la mora 5 veces arriba de lo que era hace un año", advirtió.

El dato aparece, para el economista, como una de las consecuencias de un escenario en el que las tasas y las expectativas financieras condicionaron fuertemente el funcionamiento del mercado crediticio.

El problema del endeudamiento está en los plazos

Al analizar las dificultades para recuperar el crecimiento, Barbero planteó una mirada diferente sobre el endeudamiento. Para el economista, el volumen de deuda o el nivel de las tasas no constituyen necesariamente el principal problema.

"Yo tengo una visión muy particular, no es problema el endeudamiento, para mí no es un problema de montos ni de tasa, sino que es un problema de plazos", explicó.

La duración del financiamiento, según su análisis, está estrechamente vinculada con las expectativas. En un contexto de incertidumbre, los plazos más cortos pueden limitar la capacidad de empresas y consumidores para planificar sus decisiones financieras.

"Los plazos tienen que ver con las expectativas", concluyó Barbero al resumir el vínculo que encuentra entre el escenario político, la volatilidad y las condiciones del crédito.