Los demócratas suman entre 6 y 10 puntos entre los votantes hispanos: en RDC repasaron la encuesta de siete estados

El voto hispano vuelve a ocupar un lugar central en la campaña para las elecciones legislativas de Estados Unidos, con nuevas encuestas que muestran cambios respecto de los resultados de 2024. En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell repasó las últimas mediciones y el escenario de cara a los comicios de noviembre.

Una encuesta realizada por BSP Research y Shaw & Co. entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.353 votantes hispanos registrados en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas mostró una recuperación del apoyo demócrata entre ese electorado en comparación con 2024. Según los datos citados por Powell, los demócratas tendrían entre 6 y 10 puntos porcentuales más de apoyo entre los votantes hispanos que en los últimos comicios presidenciales.

El voto hispano vuelve a ser un factor relevante

Powell vinculó el cambio registrado en las mediciones con dos de los principales temas de la campaña estadounidense: la inmigración y la economía. Al referirse al escenario que muestran las encuestas, sostuvo que "el tema migratorio y el Estado, la economía, están ayudando a una vuelta del voto hispano o latino hacia los demócratas".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El corresponsal remarcó, de todos modos, que todavía existe un sector importante de votantes que no definió su posición. La encuesta relevada por BSP Research y Shaw & Co. fue realizada específicamente entre votantes hispanos registrados de siete estados considerados dentro de la muestra.

El dato adquiere relevancia porque el electorado hispano había registrado un fuerte movimiento hacia Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Powell recordó que, entre los hombres hispanos, el entonces candidato republicano logró por primera vez una mayoría frente a su rival demócrata.

Las elecciones de noviembre y la disputa por el Congreso

Las elecciones de medio término se realizarán el 3 de noviembre de 2026. Ese día estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones.

Durante el segmento también se repasaron distintas mediciones sobre la votación para el Congreso. En el caso del voto genérico nacional, las encuestas de septiembre muestran diferencias entre los distintos estudios, por lo que los resultados deben leerse como fotografías de un momento y no como resultados electorales definitivos. El promedio recopilado por RealClearPolitics ubicaba a los demócratas por encima de los republicanos en las mediciones disponibles de septiembre.

Una medición de Marquette Law School, por ejemplo, registró 54% para el candidato demócrata y 41% para el republicano entre los votantes probables en su encuesta de septiembre. Otras mediciones de la misma etapa mostraron diferencias distintas, lo que refleja la variación entre encuestadoras y metodologías.

El antecedente de 2024 y el nuevo escenario para los latinos

El comportamiento del voto hispano es seguido de cerca por ambos partidos debido al peso que puede tener en estados competitivos. La encuesta citada en el segmento relevó precisamente votantes de estados como Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas.

De acuerdo con los resultados publicados sobre ese estudio, los movimientos más importantes no son uniformes en todos los estados. En Pensilvania, por ejemplo, la intención de voto demócrata entre los latinos aumentaba 10 puntos respecto de 2024, hasta alcanzar el 60%, mientras que el apoyo republicano caía 11 puntos, hasta el 26%.

El escenario, por lo tanto, combina un electorado hispano que mostró cambios significativos entre una elección y otra con un porcentaje de votantes todavía abierto a modificar su decisión. Powell sintetizó esa situación al señalar que "todavía hay muchos indecisos".

La inteligencia artificial también entra en la campaña

Otro de los ejes planteados durante el intercambio fue el creciente peso de la inteligencia artificial en la campaña electoral estadounidense. Powell sostuvo que la última etapa de la campaña estará marcada por una fuerte circulación de propaganda política y señaló el respaldo financiero y político de sectores de la industria tecnológica.

La participación de la industria de IA en las elecciones de 2026 efectivamente se convirtió en un fenómeno relevante. Distintos grupos vinculados con empresas del sector financiaron super PACs que intervinieron en campañas de candidatos demócratas y republicanos, con decenas de millones de dólares destinados a publicidad y actividad política.

Además, el uso de herramientas de inteligencia artificial en publicidad electoral se expandió durante el ciclo electoral. Un relevamiento publicado por The Washington Post señaló que campañas de ambos partidos utilizaron IA, mientras que los republicanos mostraron una mayor adopción de estas herramientas en la publicidad política.