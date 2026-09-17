Macondo Park: en RDC analizaron el proyecto de Shakira que transforma sus recitales en una experiencia cultural

Macondo Park, el gigantesco proyecto que se construyó en el sur de Madrid alrededor de los shows de Shakira, busca modificar la forma en que el público vive un espectáculo musical. El espacio, ubicado en Villaverde, ocupa unas 22 hectáreas y fue concebido como una ciudad efímera con propuestas de música, gastronomía, moda, arte, danza y cine latinoamericano.

La propuesta comenzará a funcionar con una serie de presentaciones de la cantante y estará abierta durante 12 fechas, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina detalló la magnitud del proyecto, su impacto económico y el particular sistema de precio dinámico que se aplicará a parte de las entradas.

Una ciudad efímera inspirada en la cultura latinoamericana

Macondo Park fue diseñado como mucho más que un lugar para asistir a un recital. Según explicó Molina, se trata de una ciudad temporal inspirada en el realismo mágico y en el universo de García Márquez, con un parque central desde el cual parten ocho caminos de distintos colores.

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El predio contará con diferentes pabellones culturales dedicados a la música, la moda, la gastronomía, el arte, la danza y el cine latinoamericano. La propuesta apunta a concentrar en un mismo espacio distintos aspectos de la cultura de la región.

Entre las instalaciones mencionadas se encuentra una biblioteca dedicada a Shakira, además de un espacio relacionado con la obra de García Márquez. También habrá una mesa de grandes dimensiones destinada a la comida comunitaria, junto con food trucks, locales de ropa y propuestas de diseñadores latinoamericanos.

Shakira y 12 fechas de espectáculos

El proyecto estará abierto durante 12 fechas, desde el 18 de septiembre hasta el 11 de octubre. La entrada permitirá acceder a las distintas áreas del predio, por lo que el objetivo es que el público permanezca allí durante buena parte de la jornada y no concurra solamente para asistir al recital.

Shakira realizará un espectáculo de aproximadamente dos horas y media. Además, habrá escenarios secundarios con otros artistas, entre ellos la argentina Mati Peluso.

Molina señaló que la propuesta busca que el público pueda recorrer las diferentes carpas, espacios gastronómicos y áreas culturales. En ese sentido, definió al complejo como una combinación de shopping, centro gastronómico y festival musical.

Entradas desde 75 euros y precios dinámicos

Las entradas tienen valores iniciales de entre 75 y 180 euros. Sin embargo, una parte de las localidades funciona bajo un sistema de precio dinámico, mediante el cual el valor puede variar de acuerdo con la oferta y la demanda.

El mecanismo implica que la plataforma de venta mantiene un determinado lote de entradas y establece su precio según el momento de la compra. De acuerdo con lo señalado durante el segmento, algunas localidades ya llegaron a ubicarse entre 470 y 725 euros.

Para Molina, esta modalidad representa una transformación respecto del funcionamiento tradicional del mercado de entradas. "Están oficializando la reventa", sostuvo el corresponsal, al considerar que la propia plataforma participa de la valorización de las localidades en función de la demanda.

Más de 600 mil personas y un fuerte impacto económico

La magnitud del proyecto también se refleja en las previsiones de asistencia. Según Molina, ya se vendió prácticamente la totalidad de las localidades disponibles y se calcula que más de 600 mil personas pasarán por Macondo Park durante las 12 fechas.

El movimiento económico también alcanzaría a la ciudad de Madrid. El corresponsal señaló que se estima un impacto de aproximadamente 175 millones de euros para la capital española.

El volumen de visitantes previsto fue comparado durante el segmento con el movimiento generado por la Fórmula 1. La diferencia central es que Macondo Park se extenderá durante múltiples jornadas y combinará espectáculos con una experiencia cultural y gastronómica de gran escala.

Un proyecto temporal que generará miles de empleos

A pesar de sus dimensiones, Macondo Park no será una instalación permanente. Se trata de una estructura diseñada para funcionar durante el período de los espectáculos y luego será desmontada, al igual que otros grandes espacios temporales utilizados para eventos.

El montaje y funcionamiento del complejo tendrán además un impacto sobre el empleo. De acuerdo con lo señalado por Molina, se calcula que la ciudad efímera generará alrededor de 10 mil puestos de trabajo durante estos días.

La escala del emprendimiento llevó al corresponsal a remarcar que se trata de una propuesta poco habitual dentro de la industria musical. "No hay ningún artista latino en el mundo que haya previsto un evento de esta naturaleza y de esta envergadura", sostuvo.