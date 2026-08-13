Nigel Farage, en crisis: el “Conde Tacho de Basura” ve amenazado su futuro político

La figura de Nigel Farage, uno de los principales referentes de la ultraderecha británica, atraviesa un momento crítico. “Ese ha sido un gran cambio, digamos, en las perspectivas que tenía Nigel Farage”, explicó el corresponsal Marcelo Justo al analizar el giro que experimentó el dirigente en apenas tres meses. En mayo, Farage y su partido Reform UK habían arrasado en las elecciones inglesas y sus seguidores ya lo imaginaban como próximo primer ministro. “Lo presentaban sus propios partidarios como el próximo primer ministro”, recordó el periodista.

Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. “La política hoy se mueve con gran velocidad, indudablemente”, sostuvo Justo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Además explicó, el dirigente quedó además involucrado en un escándalo por una millonaria financiación personal. “Nigel Farage quedó involucrado, pegado hasta las manos, digamos, en un escándalo financiero de corrupción muy fuerte”.

El escándalo de los cinco millones de libras

El caso comenzó cuando The Guardian reveló que Christopher Harbour, un empresario británico radicado en Tailandia, había entregado cinco millones de libras a Farage personalmente. “Este exiliado, que es Christopher Harbour, exiliado impositivo, es el máximo financiero del partido de ultraderecha, pero además a título personal le había dado a él cinco millones de libras”, señaló Justo.

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Desde entonces, las explicaciones de Farage fueron cambiando: primero negó que fuera un asunto personal; luego lo vinculó con su seguridad y finalmente con el Brexit. “La cuestión es que no terminó de convencer a nadie”, resumió el periodista. A esto se sumó la publicación de información sobre la compra de una vivienda por 1,5 millones de libras poco después de recibir el dinero.

El escándalo llevó a Farage a renunciar a su escaño el 7 de julio para convocar a una nueva elección y convertirla en una batalla contra el establishment. “Él pensaba en ese momento que era una jugada maestra”, explicó Justo.

El inesperado desafío del “Conde Tacho de Basura”

Pero la estrategia tuvo un efecto inesperado. Los principales partidos decidieron no competir y quedaron 33 candidatos independientes. Entre ellos apareció el llamado “Conde Tacho de Basura”, un candidato cómico que representa al Partido Tacho de Basura y que, según Justo, “se hizo bastante popular en distintas elecciones” dentro de una tradición británica de candidaturas satíricas.

Ahora, sin embargo, la situación es diferente: “Han cambiado totalmente y en vez de ser un factor pintoresco puede ser un factor que realmente erosione muchísimo la figura de Nigel Farage y su futuro político”, advirtió.

Para Justo, Farage enfrenta una paradoja electoral: “Gane o pierda Nigel Farage va a perder”, porque un triunfo no necesariamente lo reivindicaría en su enfrentamiento con el establishment. “Va a enfrentar a un candidato que es lo más anti-establishment que pueda haber”, señaló.

Además, las encuestas le otorgaban al candidato satírico alrededor del 20% de los votos, un resultado que podría resultar “bastante humillante para Nigel Farage”. Y la crisis no terminaría con la elección: si Farage vuelve al Parlamento, “la comisión parlamentaria va a volver a investigarlo”, mientras que, según Justo, también existen investigaciones de las autoridades impositivas y de la policía.

