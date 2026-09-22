RDC: Donald Trump inauguró el nuevo helipuerto de la Casa Blanca sin cobertura de las principales cadenas de TV

El conflicto entre Donald Trump y las principales cadenas de televisión de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo durante la inauguración de un helipuerto en la Casa Blanca. El acto, impulsado por el presidente estadounidense, no contó con la cobertura habitual de algunas de las principales señales televisivas del país.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó que CNN, MSNOW y Politico mantienen su disputa con la Casa Blanca por las restricciones de acceso y que Fox también se plegó a la medida. Según señaló, el enfrentamiento modificó la cobertura de una actividad que Trump consideraba especialmente importante.

La disputa entre Trump y las cadenas

Powell señaló que la prohibición de ingreso a la Casa Blanca continúa para CNN, MSNOW y Politico, medios que además iniciaron acciones judiciales para reclamar por el acceso y por los derechos que consideran amparados por la Constitución de Estados Unidos.

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El corresponsal describió como inusual la situación para la televisión estadounidense, ya que la ausencia de las imágenes del presidente durante sus actividades modifica la cobertura cotidiana de la política en Washington. "Es raro ver los noticieros aquí en Estados Unidos y no ver las imágenes de Trump haciendo declaraciones o participando de actos", sostuvo.

El nuevo helipuerto de la Casa Blanca

El episodio tuvo lugar durante la inauguración de un nuevo helipuerto en la Casa Blanca, una obra que, según Powell, Trump había impulsado personalmente y buscaba exhibir públicamente. Hasta ahora, los helicópteros aterrizaban en el césped del parque que rodea la sede presidencial.

La ausencia de las principales cadenas significó que el acto no tuviera la cobertura televisiva habitual. "Trump quería mostrarlo a todo el mundo, pero no tenía las cámaras de las cadenas más importantes de televisión de Estados Unidos", señaló Powell.

El corresponsal vinculó esa ausencia con la disputa que el mandatario mantiene con las empresas periodísticas. En ese contexto, Fox también decidió plegarse a la medida, según relató Powell, como respuesta a las restricciones aplicadas por la Casa Blanca.

Trump cuestiona la cobertura de los medios

De acuerdo con Powell, Trump sostiene que las cadenas involucradas difunden información falsa y cuestiona el tipo de noticias que seleccionan para cubrir su gestión. El corresponsal señaló que el presidente estadounidense considera que la cobertura sobre su gobierno es predominantemente negativa.

"Trump dice que esas cadenas están reproduciendo información falsa", afirmó Powell al describir la posición del mandatario. El corresponsal también planteó que el presidente cuestiona especialmente el enfoque con el que esos medios presentan las acciones de su administración.

El acceso a la Casa Blanca y el reclamo judicial

La disputa no se limita a la cobertura del nuevo helipuerto. CNN, MSNOW y Politico recurrieron a la Justicia para reclamar contra las restricciones de acceso a la sede presidencial, en un conflicto que involucra el vínculo entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

Powell remarcó que "la prohibición sigue, no pueden ingresar" y señaló que las cadenas sostienen que la medida afecta derechos contemplados en la Constitución estadounidense. El conflicto continúa abierto mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre el tratamiento de la información presidencial.