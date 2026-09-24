RDC: el laborismo recupera el primer lugar en las proyecciones electorales del Reino Unido

Una nueva encuesta de YouGov modificó las expectativas electorales en el Reino Unido: el Partido Laborista recuperó el primer lugar en las proyecciones de escaños, los conservadores también mostraron una mejora y Reform UK, la fuerza liderada por Nigel Farage, perdió terreno. El relevamiento plantea un cambio en el escenario político británico, luego del retroceso que habían sufrido los partidos tradicionales.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Reino Unido, Enrique Zattara, analizó los resultados de la encuesta y las perspectivas del gobierno encabezado por Andy Burnham, según la denominación utilizada en el intercambio. Aunque las elecciones generales todavía están a dos años, el periodista destacó que las proyecciones muestran una modificación significativa de las preferencias electorales.

El laborismo recupera el primer lugar en las proyecciones

Según los datos de la encuesta de YouGov mencionados por Zattara, el Partido Laborista alcanzaría 241 escaños en la Cámara de los Comunes. La cifra representa una recuperación frente al escenario previo, aunque permanece muy por debajo de los 441 escaños que había obtenido en las elecciones generales de 2024, de acuerdo con el recuento presentado durante el programa.

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Los conservadores, por su parte, también mejorarían su posición y llegarían a 128 bancas. En contraste, Reform UK retrocedería hasta los 123 escaños proyectados, luego de haber encabezado estimaciones anteriores que le atribuían una representación cercana a la mayoría absoluta.

Cómo se repartirían los escaños según la encuesta

El relevamiento también contempla un crecimiento de otras fuerzas políticas. Los liberaldemócratas alcanzarían 71 escaños, mientras que el Partido Nacional Escocés obtendría 40 y el partido galés se acercaría a los 15.

Los verdes también registrarían una mejora, aunque su representación seguiría siendo menor. Zattara aclaró que estas cifras son proyecciones elaboradas a partir de las preferencias actuales y no resultados electorales, por lo que podrían cambiar antes de los próximos comicios.

La posible mayoría parlamentaria y el aislamiento de Reform UK

En el escenario planteado por la encuesta, la suma de los escaños laboristas, liberaldemócratas y verdes alcanzaría para superar la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, sin necesidad de contar con el respaldo de los nacionalistas escoceses. A partir de esa distribución, Zattara sostuvo que las fuerzas de derecha no tendrían posibilidades de acceder al gobierno.

El corresponsal también mencionó la posición de la líder conservadora Kemi Badenoch, a quien atribuyó el rechazo a establecer un pacto electoral con Reform UK. Esa postura podría dificultar la coordinación entre las fuerzas de derecha, aunque el escenario dependerá de las decisiones políticas y de la evolución de las preferencias electorales.

Las críticas al gobierno y las expectativas sobre Burnham

El repunte del laborismo se produce en un contexto de cambios en el panorama político británico y de cuestionamientos al desempeño del gobierno. Zattara señaló que el nuevo liderazgo también enfrenta críticas dentro de su propio partido y advirtió sobre la distancia entre los anuncios políticos y su implementación.

En ese sentido, describió una tendencia a realizar promesas y declaraciones ambiciosas que después demoran en concretarse. El corresponsal resumió su evaluación al señalar que "no son todas rosas para Andy Bergham", en referencia a las dificultades que enfrenta el gobierno.

El comportamiento electoral y el peso de las grandes ciudades

Durante el intercambio, el análisis se amplió hacia las tendencias políticas en otros países europeos y en Estados Unidos. Zattara planteó que, en distintas sociedades, las grandes ciudades suelen concentrar apoyos a fuerzas de izquierda, mientras que en zonas con menor densidad poblacional tienden a conservar mayor peso los sectores conservadores.

El corresponsal mencionó como ejemplos a Londres y Nueva York, gobernadas por dirigentes vinculados a sectores progresistas, y a Berlín, donde también se habían registrado resultados electorales que reflejaban esa diversidad política. En su interpretación, la distribución territorial del voto forma parte de un equilibrio más amplio entre distintas corrientes ideológicas.