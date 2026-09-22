RDC: la cultura argentina gana presencia en Londres con escritores, artistas y editoriales

La cultura argentina en Londres mantiene una presencia creciente a través de escritores, artistas, periodistas y profesionales que participan de la escena cultural británica. La comunidad, que históricamente estuvo vinculada principalmente con los negocios y las profesiones de alta calificación, también desarrolló una actividad cada vez más visible en el ámbito artístico y editorial.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido Enrique Zattara destacó el crecimiento de estas iniciativas y puso como ejemplo la séptima edición de la London Spanish Book & Zine Fair, una feria dedicada a la literatura de autores latinoamericanos y españoles publicada principalmente en español.

La presencia cultural argentina en Londres

Zattara señaló que la actividad cultural de los argentinos no se concentra exclusivamente en Londres, sino que también alcanza otras ciudades del Reino Unido, como Glasgow, Edimburgo, Manchester y Bristol. Allí participan artistas, profesionales y periodistas que forman parte de distintos espacios de la comunidad latinoamericana.

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El corresponsal remarcó que se trata de una presencia que excede las actividades vinculadas con la política o los negocios. "Hay una presencia muy importante dentro de la comunidad latinoamericana y del movimiento cultural de Londres", sostuvo.

Para Zattara, desarrollar una actividad profesional o artística en un ámbito donde predomina el idioma inglés supone además un desafío para quienes trabajan en español. "Estamos como sapos de otro pozo", graficó al referirse a las dificultades que enfrentan quienes buscan desarrollar su trabajo cultural fuera del ámbito lingüístico propio.

Una feria para la literatura latinoamericana

Uno de los ejemplos mencionados fue la London Spanish Book & Zine Fair, que tendrá su séptima edición el próximo 3 de octubre en el Conway Hall, en el centro de Londres. El evento se extenderá durante toda la jornada e incluirá distintos encuentros y conferencias.

Según explicó Zattara, se trata de una propuesta dedicada a la literatura escrita por autores latinoamericanos y españoles, con especial presencia de obras publicadas en español. La iniciativa nació de la mano de Silvia de Mitila, arquitecta argentina radicada en Londres y directora de la revista cultural La Tundra.

El corresponsal destacó la continuidad que alcanzó el evento y su inserción dentro del circuito cultural londinense. "Es la única muestra londinense que se realiza de literatura escrita por latinoamericanos, escrita también por españoles, y fundamentalmente publicada en español", señaló.

El desafío de traducir nuevos autores al inglés

La actividad editorial aparece como otro de los espacios donde se expresa la presencia argentina y latinoamericana en Reino Unido. Zattara mencionó especialmente a Charco Press, una editorial vinculada con una argentina radicada en Edimburgo que trabaja con nuevos autores latinoamericanos.

El proyecto se concentra especialmente en la traducción al inglés de escritores latinoamericanos que todavía no están consagrados. Para Zattara, ese trabajo aborda una de las principales dificultades para ampliar la circulación de la literatura escrita originalmente en español.

"Es una de las grandes carencias que tiene la difusión de la cultura latinoamericana y el español aquí", sostuvo el corresponsal al referirse a la necesidad de que nuevas obras puedan acceder al público angloparlante.

Editoriales entre Londres y Buenos Aires

Otra de las iniciativas mencionadas fue Ediciones Equidistancias, con presencia tanto en Londres como en Buenos Aires y dedicada a autores latinoamericanos que escriben en español y viven fuera de sus países de origen.

Zattara también enumeró otras editoriales y proyectos vinculados con la literatura y la producción cultural, entre ellos Los de la Cultura, Espacio Medio, Espacio Disruptivo y Libros del Zorro Rojo. A su entender, estas iniciativas contribuyen a ampliar la visibilidad de la producción argentina y latinoamericana en el Reino Unido.