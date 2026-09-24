RDC: un fallo judicial restituyó por 14 días las credenciales de periodistas excluidos de la Casa Blanca

Un juez federal de Washington ordenó restituir temporalmente las credenciales de acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, Politico y MS NOW, luego de que la administración de Donald Trump les impidiera ingresar. La medida, dispuesta por el magistrado Timothy Kelly, tiene una vigencia de 14 días y abre una nueva instancia en la disputa entre el gobierno y esos medios.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, detalló cómo se implementó la decisión judicial y cuáles son los argumentos de ambas partes. Aunque los periodistas finalmente pudieron ingresar al edificio, todavía no estaba claro si podrían cubrir todas las actividades de la visita de Estado del presidente chino.

Un fallo judicial restituyó temporalmente las credenciales

El juez federal Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca devolver las credenciales de acceso a los periodistas de CNN, Politico y MS NOW. Sin embargo, cuando los trabajadores de prensa llegaron durante la mañana, no pudieron ingresar porque la restricción todavía seguía vigente en las entradas.

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Según relató Powell, los periodistas lograron entrar cerca del mediodía, después de que ya se hubiera realizado la ceremonia oficial por la llegada del presidente chino. El corresponsal señaló que el equipo de la Casa Blanca había organizado las actividades sin contemplar la presencia de esos medios, porque esperaba que continuaran excluidos de la cobertura.

La medida judicial tendrá una vigencia de 14 días

La decisión de Kelly es provisoria y establece un plazo de 14 días para que las partes fundamenten sus posiciones. Durante ese período, CNN, Politico y MS NOW deberán justificar por qué sus periodistas deben mantener el acceso a la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la administración de Trump tendrá que explicar que cumplió con los procedimientos legales y que contaba con motivos sólidos para retirar las credenciales. El resultado de esa instancia determinará cómo continúa la disputa por el acceso de los medios al edificio presidencial.

Los argumentos de Trump y la Casa Blanca

Powell indicó que Trump cuestiona la cobertura periodística de esos medios y sostiene que difunden noticias falsas. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca presentaron otro tipo de argumentos para justificar la exclusión.

Según el corresponsal, la administración invocó razones de seguridad nacional y mencionó, entre otros ejemplos, una publicación de CNN sobre aspectos de la construcción del salón de baile o de ceremonias de la Casa Blanca que, según el gobierno, no deberían haberse divulgado.

La controversia enfrenta así las razones de seguridad alegadas por el gobierno con el reclamo de los medios por mantener sus credenciales y ejercer su tarea periodística dentro de la sede presidencial.