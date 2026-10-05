Luis Bolomo en RDEco sobre el efecto del RIGI: “Si vos tenés que explicarlo de alguna manera, decís, es explosivo”

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a generar cambios en el mapa de inversiones energéticas y productivas del país, especialmente en regiones vinculadas con Vaca Muerta. Para el especialista en energía Luis Bolomo, el régimen modificó las condiciones para atraer capitales y aumentó la confianza de los inversores.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Bolomo destacó el movimiento económico que ya puede observarse en Neuquén y Río Negro. “Nosotros pensamos que el RIGI es realmente fantástico”, afirmó, y describió el impacto de la actividad en las zonas productoras: “Si vos tenés que explicarlo de alguna manera, decís, es explosivo”.

RIGI, inversiones y actividad económica en Vaca Muerta

Según el especialista, ese crecimiento alcanza distintos sectores vinculados con la actividad hidrocarburífera. “Es explosivo en todo sentido, la mano de obra full, actividades de todo tipo, tanto de la construcción como específicas de la actividad petrolera y gasífera”, señaló.

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Bolomo también explicó que uno de los cambios relevantes para los inversores está relacionado con la posibilidad de girar utilidades al exterior. “Hoy es posible enviar las ganancias que tenés a partir del momento en que se produjeron estos cambios”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el esquema genera previsibilidad para quienes destinan capital a proyectos de largo plazo: “Esto genera un nivel de confianza o de seguridad de que si estás haciendo algo vas a poder llevarte la que ganás”.

A esto sumó otros incentivos contemplados por el régimen, como los beneficios impositivos y la amortización acelerada. “Hay una serie de beneficios que pasan por la reducción de impuestos, por la amortización acelerada de los bienes que vos traes”, explicó.

Cuándo se verán los resultados del RIGI

Bolomo advirtió que el impacto de las grandes inversiones no necesariamente será inmediato. “Las inversiones en infraestructura toda la vida, pero absolutamente toda la vida, fueron inversiones a 20 años, a 15 años”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que varios proyectos comenzarán a producir recién dentro de algunos años. “Estamos hablando de inversiones que van a empezar a ser productivas dentro de 3 o 4 años”, sostuvo.

El consultor señaló que ya existen recursos que están llegando a las provincias y que el proceso tendrá efectos sobre distintos sectores de la economía. “Están haciendo en Neuquén y en Río Negro”, afirmó sobre las inversiones, y agregó que también habrá “mano de obra que ya está trabajando y funcionando” e “inversión en equipamientos”.

Finalmente, Bolomo planteó que el desarrollo de las provincias productoras podría generar un nuevo movimiento poblacional dentro de Argentina. “En los próximos años vamos a ver la inmigración del conurbano a centros provinciales generadoras de producción y de recursos”, pronosticó.