“Vida Militante y Búsqueda de la Familia Carlota”: identidad, memoria y una historia que busca hablar por las demás

La periodista y escritora María Eugenia Ludueña presentó la nueva edición de Laura. Vida, militancia y búsqueda de la familia Carlotto, publicada por Marea en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. La obra original apareció en 2013, cuando Ignacio Montoya Carlotto todavía no había recuperado su identidad, y esta versión incorpora aquel encuentro de 2014 y lo ocurrido durante los años posteriores.

“De alguna manera el libro narra cómo fue ese encuentro, pero también, ahora que pasaron más de 10 años, tenemos algunas reflexiones acerca de qué significa la identidad, cómo se va armando y nutriendo ese vínculo”, explicó Ludueña en +Perfil. La nueva edición ya no está escrita desde la espera, sino desde la posibilidad de observar cómo se reconstruyeron las relaciones familiares después de la restitución de identidad de Ignacio.

La construcción del libro junto a Estela

El trabajo tuvo desde el comienzo una participación central de Estela de Carlotto, quien había expresado su deseo de que quedara escrita la historia de su hija. Ludueña recordó esa confianza con una imagen particular: “Yo le digo como que me dio, de alguna manera, una bendición de suma sacerdotisa”.

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La reconstrucción exigió recuperar recuerdos familiares, testimonios y episodios dolorosos de la vida de Laura. “Estela tiene una memoria prodigiosa”, destacó Ludueña, quien señaló que esa capacidad también se relaciona con décadas dedicadas a narrar públicamente lo ocurrido con su hija y con la búsqueda de su nieto.

Pero el proceso no se limitó a ordenar acontecimientos históricos. “Había que hablar con ella en la intimidad de cómo era Laura, cómo era su vínculo con Laura, y bueno, eso fue maravilloso y a la vez fue duro y triste”, explicó la autora sobre el trabajo necesario para construir una dimensión más personal del relato.

Una historia individual que busca contar una generación

Ludueña señaló que Estela tenía una preocupación desde el comienzo: evitar que Laura apareciera aislada de quienes compartieron su experiencia histórica. “Eso sí era una preocupación de Estela, no hablar solamente de Laura como mi hija, sino hacer una historia que hable por las demás”, sostuvo.

Esa decisión llevó a reconstruir también la militancia política y universitaria de Laura, estudiante de Historia en la Universidad Nacional de La Plata e integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. “Hacer una historia que hable por las demás” implicó, según Ludueña, mostrar además las distintas miradas que convivían dentro de aquellos espacios y recuperar la experiencia específica de las mujeres.

Identidad, memoria y perspectiva de género

La perspectiva de género permitió volver sobre la militancia de Laura sin reducirla a una figura únicamente política. “No hablar solamente de Laura como mi hija” fue también una forma de reconstruirla como joven, estudiante, militante, compañera y madre, en medio de organizaciones y estructuras atravesadas por relaciones de poder propias de la época.

Más de una década después del encuentro con Ignacio, Ludueña vuelve así sobre una historia cuyo sentido también se modificó con el paso del tiempo. “Qué significa la identidad, cómo se va armando y nutriendo ese vínculo”, planteó la autora, al explicar el nuevo interrogante que atraviesa una edición que ya no termina en la búsqueda, sino en todo lo que comenzó después de encontrar.