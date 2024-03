Christian Horner piensa en Fernando Alonso como reemplazo de “Checo” Pérez para 2025

El jefe deportivo de Red Bull Racing, Christian Horner piensa en el experimentado piloto español ex Ferrari y bicampeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso como reemplazo de Sergio “Checo” Pérez para la temporada 2026 y, la lista de candidatos continúa ampliándose. Por lo que, a partir del próximo año el asturiano podría compartir los boxes con el neerlandés Max Verstappen.

Las negociaciones entre la cúpula de la escudería austríaca y el principal corredor de Aston Martin “están avanzadas”, según rumores que comenzaron a circular en el ámbito de la prensa alemana y aseguran que “hay un interés muy grande” por parte del líder británico.

Según publicó el medio teutón F1-Insider, Christian Horner, el líder de mecánicos del Toro Rosso, lo tiene como favorito para ocupar la plaza del corredor mexicano y sería el “principal impulsor” para que la operación prospere.

Checo Pérez: “Me siento más cómodo en el equipo, comprendo mucho más la filosofía de Red Bull”

¿Fernando Alonso llegará a Red Bull en 2026?

Aunque se desconoce el plazo que incluirían en la oferta para hacerse de los servicios de Alonso para el próximo campeonato, el plan es que logren extender la etapa de reinado de Red Bull combinando su poderío con el del talentoso Max Verstappen.

En las primeras horas posteriores al Gran Premio de Australia se reanudaron los sondeos para encontrar al compañero perfecto para el representante de los Países Bajos. El ibérico Fernando Alonso es el cuarto nombre propuesto para ocupar el lugar de Checo Pérez en el futuro cercano con miras a la competencia de conductores del año entrante, pese a que la temporada vigente apenas comenzó y sólo lleva 3 carreras.

Hace un mes atrás el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko le advirtió al azteca que podría ser reemplazado en 2025. El 28 de febrero había filtrado los dos primeros nombres y aseguró que “Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda pueden ocupar su asiento y ambos tienen la posibilidad de ascender” al equipo.

¿Carlos Sainz a Red Bull?: Christian Horner se reunió con el padre del piloto español y presionan a “Checo” Pérez

En las últimas semanas las principales autoridades del equipo que lleva el nombre de la famosa bebida energética se reunió con el padre de Carlos Sainz, quién obtuvo la victoria el último fin de semana en Melbourne en el circuito de Albert Park.

“No quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en 2025”, Fernando Alonso

En el marco de la conferencia de prensa que antecedió el Gran Premio de Australia de la F1 2024, Alonso manifestó que “no quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en 2025” en relación a la posibilidad de seguir su carrera en Red Bull o Mercedes.

El piloto español, Fernando Alonso y su presente en Aston Martin

¿Qué le exige Red Bull a Checo Pérez para quedarse después del 2025?

El corredor ibérico es uno de los 12 pilotos de la parrilla actual que no tiene contrato para el 2025 y, por ende, es libre de elegir cuál será su destino y que traje vestirá en 2026.

"No cambió mucho mi decisión del futuro, y no va a cambiar en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar hasta el verano, porque creo que será injusto para mí, y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo”, explicó Fernando Alonso.

PM