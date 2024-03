Checo Pérez respondió sobre la presunta salida de Verstappen de Red Bull

En el marco de una conferencia de prensa brindada en la antesala del Gran Premio de Australia, que se correrá en el circuito de Melbourne en la madrugada del domingo 24 a la 1 a.m. hora Argentina y a las 22 horas del sábado 23 marzo para México, a Checo Pérez se le preguntó acerca de la presunta salida de Max Verstappen y respondió: “Hasta donde sé, tiene un contrato con el equipo y está completamente comprometido” y replicó que “el resto creo que no me corresponde a mí hacer comentarios, no tiene nada que ver conmigo”.

La unión de la escudería se ve cuestionada como consecuencia de las filtraciones extradeportivas, pese a que en las dos primeras carreras de la temporada, los dos pilotos subieron al podio tras la bandera a cuadros.

En las dos competencias disputadas en lo que va del año, el corredor lationamericano secundó a su compañero neerlandés, en las que obtuvo la segunda posición. Tanto en la inaugural que tuvo lugar en Bahrein, como también en la pista de Arabia Saudita en lo que fue la última presentación de la máxima categoría del automovilismo.

Al ser consultado acerca de cómo impactaría un hipotético alejamiento del tricampeón de la Fórmula 1, el piloto Sergio Checo “Pérez, argumentó que “la armonía que hay hoy en el equipo, conseguir eso probablemente requiere muchos años” y respaldó a los integrantes del Red Bull al asegurar que “en este momento las dinámicas entre todos están funcionando muy bien, todo el grupo de ingeniería está realmente unido y pueden ver eso en la pista”.

La investigación al director deportivo, Christian Horner por “conducta inapropiada” desató un conflicto interno en el grupo de trabajo y, en aquel momento, se conoció que Max Verstappen cuenta con una cláusula muy particular en el contrato que firmó hasta el 2028

Los chispazos entre las principales autoridades del Toro Rosso sigue su curso y, tiene como principales protagonistas a Horner y Jos Verstappen, que en su última declaración pública, expresó un mensaje conciliador para con los integrantes del staff austríaco a través del que manifestó que “es necesario volver a descansar un poco en el equipo, ojalá Red Bull puede volver a concentrarse en las carreras pronto”

Al final de su encuentro con los periodistas, el conductor azteca, Checo Pérez se refirió al buen arranque de campeonato que está llevando a cabo el conjunto de Austria y afirmó que “creo que el equipo está en una posición muy fuerte con los resultados que estamos obteniendo, así que no veo razón para cambiar”.

Además, subrayó que “obviamente sería un golpe para el equipo si Max (Verstappen) se fuera”.

